Цвет, форма и размер тарелок значительно влияют на то, как мы едим.

Психологи давно говорят, что посуда работает, как инструмент тонкой настройки, который определяет пищевые привычки и регулирует чувство сытости. Это подтверждают и исследования в области влияния цвета на психику. Как рассказывается на сайте Vancasso, посуда может довольно значительно менять пищевое поведение.

Разберем, как основные цветовые комбинации влияют на мозг:

Белые тарелки подчеркивают еду. Они хорошо работают с контрастными блюдами, но с бледными размывают контрастность и это может привести к перееданию.

Красные тарелки стимулируют аппетит, но одновременно могут сигнализировать о необходимости прерваться. Аоэтому такие тарелки полезны для контроля порций.

Синие тарелки снижают аппетит и помогают есть меньше. Синяя посуда часто используется в различных диетах.

Чёрные тарелки создают сильный контраст и визуально "утяжеляют" еду. Они эффектны, но не подходят для повседневного питания.

Жёлтые тарелки поднимают настроение и усиливают аппетит. Они хороши для коротких встреч и завтраков, но в то же время могут вести к перееданию.

Зелёные тарелки ассоциируются со здоровьем и натуральностью еды. Такая посуда идеальна для салатов и растительной пищи.

Серые тарелки выглядят современно, но снижают аппетит и требуют хорошо оформленных блюд.

Разноцветные или узорчатые тарелки усложняют восприятие порций и мешают осознанному питанию.

Таким образом, для капризных детей или людям, которые восстанавливаются после болезни подойдет яркая, например, желтая посуда с принтом. А если подбираете посуду для похудения, стоит использовать однотонные тарелки в серой или синей цветовой гамме.

Восприятие посуды связано с ассоциациями между цветом и эмоциями. Энергетические свойства жёлтого и красного цветов хорошо подходят для возбуждения аппетита, однако они могут оказаться контрпродуктивными при осознанном потреблении пищи. Часто возникает вопрос: тарелка какого цвета снижает аппетит? Теперь на него есть ответ: успокаивающий эффект синих, зелёных и серых тонов потенциально способен снижать аппетит.

Какой цвет посуды снижает аппетит и другие хитрости

Посуда вместе с текстурой поверхности и формой может оказывать неожиданный эффект на впечатления от еды. При выборе тарелок обращайте внимание не только на цвет, но и другие особенности тарелок.

Размер. Использование больших тарелок приводит к увеличению порций, независимо от реального уровня голода. Визуальное масштабирование искажает восприятие пищи: на большой тарелке еда кажется меньше, что побуждает накладывать больше.

Форма. Круглые тарелки остаются стандартом, однако квадратные или прямоугольные создают более чёткие пространственные границы и помогают точнее контролировать размер порций.

Ширина обода. Широкие декоративные края тарелок создают оптическую иллюзию, при которой центральная часть кажется меньше, незаметно уменьшая размер порции.

Так что при выборе посуды учитывайте не только основной фон, но и принт, а также форму и размеры.

Какого цвета посуда должна быть на кухне: выводы для практического использования

Теперь, зная как форма и цвет тарелок влияет на аппетит, можно рассмотреть несколько практических рекомендаций. Чтобы правильно сформировать комплект посуды, отталкивайтесь от конечной цели сервировки.

Для контроля порций и осознанного питания выбирайте синие тарелки небольшого диаметра – они снижают аппетит и помогают есть медленнее. Контраст между тарелкой и едой облегчает контроль порций. Сочетания больших белых тарелок и светлой пищи лучше избегать из-за риска переедания.

Для стимуляции аппетита у детей или пожилых людей подойдут жёлтые, оранжевые и нежно-розовые тарелки. Они усиливают аппетит и создают тёплую атмосферу. Небольшие тарелки с рамками и рисунками помогут сосредоточить внимание на еде.

Для осознанного питания выбирайте зелёные тарелки – они ассоциируются со здоровьем, делают овощи и злаки более привлекательными.

Для приёма гостей идеальный вариант – белая или чёрная посуда. Она подчёркивает блюда и подходит для любой сервировки, а акценты создаются декором стола.

Для повседневного баланса комбинируйте разные цвета в минималистичном дизайне, выбирая многофункциональную посуду для удобства и хранения.

Правильное оформление стола создаёт более приятную атмосферу во время еды. А знания, как цветовая гамма влияет на восприятие еды, помогает выбрать цвет посуды под разные задачи.