Производителем нефтепродуктов является Marathon Petroleum Company.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, начале февраля 2023 года в Украину поступила первая партия дизтоплива американского производства.

Как сообщает Enkorr, это первый случай импорта нефтепродуктов из США.

В компании-импортере "Укрпалетсистем" (UPG) отметили, что производителем нефтепродуктов является Marathon Petroleum Company.

Видео дня

"Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину", – рассказали в UPG.

"Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования", - заявили в компании.

Война в Украине и ситуация на АЗС

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте 2022 года были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

21 сентября 2022 года Верховная Рада приняла закон о возврате акцизов на топливо. Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1 000 литров; дизель – 100 евро за 1 000 литров; биотопливо – 100 евро за 1 000 литров; газ – 52 евро за 1000 литров.

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Средняя цена на сжиженный газ с 6 по 9 января 2023 года в сетях АЗС уменьшилась на 18 копеек, до 29,16 грн/л.

По состоянию на 15 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС Украины составляла 28,15 грн/л. Таким образом, за месяц сжиженный газ подешевел на 3 грн за литр.

Вас также могут заинтересовать новости: