'Генералы благодарили нас': военный рассказал, как ВСУ 'разгромили' войска НАТО на учениях

По словам бойца, украинские военные были приятно удивлены результатом таких учений.

Учения "Hedgehog-2025", где украинские пилоты "разгромили" группировку "противника", продемонстрировали, что военные НАТО не понимают опасность от беспилотников и как на нее реагировать во время боевых действий. Об этом заявил командир взвода БПЛА Ник из 412 бригады Nemesis для hromadske.

"Пехота слабо реагировала на приближение средств. В некоторых случаях они пытались рассредоточиться, в некоторых - нет. Они не понимали, что это представляет угрозу. Мы им говорили, что так не должно быть. Если есть угроза с неба, нужно максимально быстро прятаться и думать, какое укрытие занять, чтобы тебя не сбили с неба, потому что если тебя заметили, считай, что через короткий промежуток времени ты будешь 200", - рассказал он.

По словам военного, задача пилотов заключалась в поражении техники. Во время пролета в направлении цели они могли увидеть, как поблизости стоят 10 военных НАТО и не реагируют на беспилотник в небе. В таком случае Ник направлялся к командиру и просил его отдать приказ пехоте разобщиться, предоставляя обратную связь сразу во время учений.

"Когда они заезжали на отстой, не рассеивали технику. Она стояла довольно близко - в 30-50 м друг от друга. То есть ты прилетаешь в квадрат, и там тебе даже не нужно искать: ты просто видишь скопление и начинаешь планомерно отрабатывать", - отметил Ник.

В hromadske добавили, что командир был старшим группы пилотов из Nemesis, а украинские пилоты отрабатывали сценарий вместе с группировкой, которая находилась в обороне. В то же время другая группа наступала и ее нужно было остановить. После чего первая группа контратаковала. В целом сценарий продолжался 5 дней.

"Мы выполняли задачи по поражению, логистические миссии по минированию дорог, а также достаточно много гуманитарных миссий для пехотных подразделений наших партнеров - обеспечение провизией, дронами, даже спальные мешки носили ребятам, потому что тренировка была приближена к реальности. Подразделения выходили на полигон и никто им машинами ничего не подвозил", - объяснил Ник.

Отмечается, что украинские пилоты должны были "уничтожать" технику. Партнеры попросили сбрасывать муляжи боеприпасов не на саму цель, а в 10-15 метрах от нее, чтобы никого не ранить. В конце концов, победу на учениях получила группировка, в которой действовали украинские пилоты дронов.

"Мы не были шокированы - мы просто были приятно удивлены, что нам было не тяжело отработать всю эту историю. Я понимал, что пока ты этого не переживешь, ты не поймешь. Тем более поле боя у нас меняется постоянно и кольцо просто расширяется и расширяется", - добавил боец.

Когда боевая игра закончилась, украинские военнослужащие заполнили форму after action review.

"Они заинтересовались и поняли, что так уже не работает, что нужно менять тактику. Те генералы, на стороне которых мы работали, благодарили, что мы приехали с фронта, потратили свое время и приехали помочь им", - подчеркнул командир взвода БпЛА.

Ник отметил, что Эстония, на территории которой проходили учения, активно развивает дроновый компонент в войсках и проявляет большой интерес к БпЛА. В частности, во время учений эстонские бойцы применяли "мавики".

Ранее в The Telegraph указали, что должна сделать Великобритания после того, как ВСУ разгромили НАТО на учениях. В частности, результаты учений НАТО "Hedgehog 2025" в Восточной Европе показали, что британская бригада была фактически уничтожена украинскими операторами дронов.

"Если британская бригада вступит в бой против российского формирования на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить, чтобы она не постигла такая же участь", - отметил автор статьи Гамиш де Бреттон-Гордон.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему украинцы "разгромили" НАТО на учениях. По его словам, это связано с тем, что украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях в современных условиях.

"А значит, когда наши военные участвуют в учениях с офицерами, с военнослужащими НАТО, то, конечно, речь идет о том, что их войска сейчас не воюют. Последняя масштабная кампания с привлечением сухопутного контингента проходила на территории Афганистана", - отметил Селезнев.

