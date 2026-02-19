19 февраля - День Герба Украины.

Ежегодно, в феврале, в Украине отмечают День Государственного Герба - одного из главных национальных символов Украины наряду с флагом и гимном. Об истории возникновения этого праздника, а также несколько интересных фактов об украинском тризубе - рассказываем в материале.

Когда День Государственного Герба Украины - история даты

День Государственного Герба Украины ежегодно отмечается 19 февраля - именно в этот день в 1992 году Верховная Рада Украины утвердила тризуб как Малый Государственный Герб Украины.

Государственный герб Украины - это золотой тризуб на синем щите. Сам символ тризуба имеет древние исторические корни - он использовался князьями Киевской Руси, а в 1918 году был гербом Украинской Народной Республики.

В советской Украине были другие официальные государственные символы (серп и молот), однако после обретения независимости Украина вернула себе свой герб. В 1996 году статус тризуба как государственного герба был закреплен в Конституции Украины.

День Герба в независимой Украине впервые отметили в 2018 году.

День украинского герба - 7 интересных фактов о тризубе

Тризуб - не просто изображение. Это символ нашего единства, свободы, национальной идентичности народа. Он используется на государственных печатях и документах, в военной геральдике, на паспортах и национальной символике.

Семь интересных фактов из истории тризуба:

Тризуб имеет тысячелетнюю историю - археологи находили его изображения на артефактах, посуде, монетах, надгробиях и даже кирпичах, датированных Х веком. Есть предположение, что это изображение могло быть своего рода оберегом, магическим знаком рода.

В Х-ХІІ веках тризуб был знаком правителей Киевской Руси из династии Рюриковичей. Его изображали на монетах, печатях, керамике. Наиболее ярко тризуб проявился во время правления князя Владимира Великого (980-1015) - в то время этот символ стоял на монетах как государственный знак.

Существует более 40 гипотез о происхождении тризуба - например, его трактуют как символ трехмерности мира, как изображение сокола, как символ Святой Троицы, а еще подсвечник-трикирий, якорь, пшеничный колос, лук со стрелой и как слово "Воля".

При создании символов УНР тризуб победил в конкурсе среди других вариантов и стал официальным гербом.

В ХХ веке советская власть запретила тризуб как националистический знак, а за его использование наказывали.

Украинский тризуб изображен на итальянской военной символике (38 гербах), хотя в этом нет какого-то проукраинского символизма - итальянские воинские подразделения добавляли тризуб к своим гербам после Второй мировой войны, как знак территорий, где они получили медали за доблесть.

Самое большое изображение тризуба находится в Ивано-Франковской области - это Остринский тризуб, который вручную выложил на склоне горы из белого камня бывший воин УПА в память о побратимах. На символ ушло около двух грузовиков камня, а его размеры - 19 метров в высоту и 13 метров в ширину.

