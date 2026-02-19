Китай - самый сложный и проблемный "партнер" для Украины. Но и самый перспективный, учитывая его влияние на Россию. Ведь "яйцо" кремлевского "Кощея" находится не где-то там в московских казематах, а в руке "товарища" Си. Который может его и дальше хранить, или "давить" на него, вызывая конвульсии путинского режима (а такое уже бывало).

И вот, в феврале 2026 года, на фоне форума по безопасности в Мюнхене, китайцы внезапно заявили о намерении предоставить нам энергетическое оборудование после российских обстрелов. И хотя это пока только слова, а не реальные поставки, это уже значительный сигнал... чего-то. Неужели это "февральская оттепель" в китайско-украинских отношениях после долгого кризиса? Что же произошло?

Начнем с того, что 2025-й и начало текущего 2026-го года прошли "под знаком" эскалации дипломатического конфликта между Украиной и КНР. Потому что на фоне финансовых проблем в России именно Китай наращивает поддержку российского режима - не прямую военную, но критическую экономическую.

Китайцы покупают все больше всего российского (прежде всего нефти и газа), пользуясь сумасшедшими скидками, чем финансируют российскую экономику. А также поставляют все необходимое для российской промышленности (как китайского производства, так и западное оборудование - в обход санкций). И чем критичнее ситуация в РФ с экономикой, тем больше они опосредованно ее поддерживают.

По данным Службы внешней разведки Украины, россияне используют полученные из Китая электронные компоненты в крылатых ракетах Х-101, 3М-14 "Калибр", в дронах-камикадзе "Герань/Шахед", в самолетостроении (в частности "аналоговнетного" Су-57) и вертолетостроении (Ка-52 и др.). Но главное не это, а поставки станков с числовым программным управлением и другого высокотехнологичного оборудования. Более того, китайские компании предоставляют россиянам доступ к спутниковым снимкам украинской территории.

"Только в 2025 году мы зафиксировали, что Россия приобрела в интересах своих предприятий ВПК около 40 тысяч наименований ЭКБ [электронной компонентной базы] производства более 80 зарегистрированных в Китае компаний", – отмечали в спецслужбе в конце января текущего года (то есть на фоне мощнейшего энергетического террора).

То есть, российские ракеты с китайской "начинкой", изготовленные на китайские деньги, управляемые китайскими спутниками, массированно атакуют Украину прямо сейчас. Собственно, именно поэтому и массированно – без китайского "ленд-лиза" РФ самостоятельно никак не могла масштабировать до таких уровней производство дронов, ракет и даже снарядов.

Не забываем, что "оригинальный" американский ленд-лиз для СССР в свое время не был бесплатным, а главное его преимущество заключалось не в предоставлении Сталину самолетов, танков или пушек, а именно в предоставлении самых современных на тот момент станков, комплектующих, а также транспорта для обеспечения логистики - более 400 тысяч единиц автотранспорта получил тогда СССР. Именно это позволило тогда СССР не просто удержаться, но и победить вместе с союзниками Третий Рейх.

Китай, кстати, тоже был получателем помощи по ленд-лизу во время Второй мировой, и очень хорошо знает, как это все работает. И хотя это был "другой" Китай под властью Гоминьдана, нынешние коммунисты сейчас повторяют у себя "культ Победы", полностью копируя его с российских "лекал", но направляя его против Японии и других соседей. Вся эта история "можем повторить" сейчас активно развивается в КНР.

При этом Пекин уже неоднократно ограничивал поставки комплектующих для дронов в Украину, а с прошлого года начинает сокращать контракты на закупку украинской аграрки - ячменя, гороха, рапсового шрота.

Китай сначала достаточно осторожно, а теперь - все более открыто становится на сторону Кремля. Особенно с лета прошлого года. Это проявляется и в государственной пропаганде, где китайские СМИ становятся все более пророссийскими, а с января 2026 года даже начали копировать российскую фразу"киевский режим" и говорить о "подтверждении легитимности" украинской власти.

А что же произошло именно летом прошлого года, когда Си сделал свой "каминг-аут" в поддержку Кремля? А произошли - первые украинские антикитайские санкции. Собственно, на фоне растущего китайско-российского сотрудничества, они давно напрашивались, но тогда они стали "триггером" для еще большего почти открытого сотрудничества Поднебесной с Кремлем.

Первые такие санкции президент Зеленский ввел в июле 2025 года против китайских "прокладок", которые поставляли западные компоненты для дронов и ракет в РФ. Вторая волна произошла уже в январе 2026 года - тоже против компаний, задействованных в поставках компонентов для российской оборонки. Собственно, поэтому с января 2026 года китайцы стали открыто антиукраинскими в заявлениях и пропаганде.

И именно поэтому готовность Китая оказать Украине гуманитарную поддержку после российских обстрелов и сама встреча главы МИД Украины Сибиги с главным дипломатом Поднебесной Ван И в Мюнхене выглядит просто мощнейшим контрастом.

Это как если бы вы год кого-то "клеймили" врагом и "западной марионеткой", а потом неожиданно решили подарить ему генераторы. Похоже, что-то произошло...

А случился - Трамп. Точнее - противодействие его попыткам перекроить мир под себя со стороны ЕС, Канады, Великобритании и других стран, которым этот "новый прекрасный мир", основанный на полуколониальных принципах и "Совете мира", не очень по душе. А если ты хочешь улучшить отношения с ЕС, Великобританией, Канадой и всеми членами "Большой семерки" (кроме США), то тебе придется улучшать отношения с Украиной. Или хотя бы делать вид, что ты это делаешь.

Собственно, именно канадцы "растопили лед" на пути к Поднебесной, подписав"стратегическое партнерство" с КНР еще 17 января. Затем - 29 января - уже британский премьер во время визита в КНР объявил о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Китаем.

Также с Пекином постоянно ведут какие-то переговоры представители ЕС и отдельных европейских стран. Не слишком результативно пока, но "болезненная" для немцев тема поставок автомобилей в Китай понемногу сдвигается с места - правда, в качестве "хаба" для поставок западных автомобилей в РФ. Впрочем, в качестве "жеста доброй воли" Пекин несколько снизил пошлины на европейскую молочную продукцию, которая является "болезненным вопросом" для всего ЕС.

Ван И в Мюнхене прямо заявил, что видит Европу "партнером", а не "стратегическим противником". И вот на этом фоне нужно было сделать хотя бы жест в сторону Украины. Но подождем еще, когда китайские генераторы до нас доедут...

Но на той же мюнхенской конференции Ван И сообщил, что Китай требует решения "первопричин конфликта в Украине" (то есть выполнения условий Кремля по Украине и в отношении НАТО), а также заявил о "опасениях обеих сторон относительно легитимности", что можно трактовать только как повторение российских упреков в адрес украинской власти. Главное же – он не подтвердил прямо поддержку территориальной целостности Украины, чем фактически встал на сторону Кремля.

Их общий с Кремлем интерес - в том, чтобы сломать мировую систему международных отношений, но так, чтобы сохранить удобные учреждения типа ООН, ВТО и другие. Без этого атаковать тот же Тайвань и расширять свою зону влияния в Азии китайцам будет крайне сложно. Нужен прецедент, где Запад и "мировое сообщество" легализуют захват части другой страны.

Но Китай поддерживает РФ в качестве "бешеного пса на цепи", а не для того, чтобы тот вдруг реально получил себе зону влияния где-то за пределами Украины и начал восстанавливать свое влияние там, где уже потерял его в пользу китайцев. Им нужна "вечная война" или уступки Украины без полного уничтожения и подчинения Украины (чтобы конфликт и в дальнейшем "тлел"), а не победа Путина, пусть и в трамповском "лайтовом" формате. Китайцам не нужен никакой "Совет мира", где экспансия разрешена всем (в том числе и Кремлю), кроме китайцев.

И "потепление" российско-американских отношений очень беспокоит китайцев. За каждым раундом российско-американских переговоров, где тема Украины является лишь предлогом, а на самом деле Дмитриев и Виткофф обсуждают новые соглашения между США и РФ, Си Цзиньпин наблюдает крайне ревниво и нервно. Что только подталкивает его к жестам в сторону Украины и ЕС - пока как намек Кремлю.

Еще один интересный нюанс - тема украинского сопротивления сейчас набирает мощные обороты в китайских СМИ. Причем там пошла настоящая "заруба", где после сообщений об определенной оттепели в отношениях с Украиной пророссийские и антироссийские эксперты ("проукраинских" там вообще нет) обсуждают открытие украинского экспорта вооружений и нашего ВПК в целом.

И нас там воспринимают как конкурента, потому что Украина способна производить дешевое современное оружие, да еще и может предложить "пакет" "оружие плюс еда", который был бы крайне интересен для различных режимов в Африке и Азии.

Поэтому, по итогу всех факторов, Пекин хочет исчерпать конфликт с Украиной и ЕС и достичь какого-то соглашения, пока конъюнктура все еще играет Пекину на руку. Но, конечно, на своих условиях, близких к российским. Повседневная новость о намерении поставок нам генераторов сигнализирует о начале переговоров с Китаем "через голову" Кремля. Как и РФ пытается договариваться с США "через голову", собственно, Си Цзиньпина.

Мы не просто можем - мы должны этой ситуацией воспользоваться, разыграв собственные козыри и сыграв в свою игру вместе с европейцами и канадцами. Тенденции 2026 года нам в этом будут способствовать, увеличивая давление на "яйцо" кремлевского "Кощея", спрятанное в Поднебесной.

Андрей Попов