Хуже, чем после войны в Газе: в правительстве раскрыли ужасающие масштабы разрушений в Украине

Количество уничтоженного жилья в Украине уже превышает весь жилой фонд Дании.

Масштабы разрушений Украины из-за войны настолько велики, что потребности на восстановление значительно превышают оценки, которые делались после боевых действий в Секторе Газа и после войны в Западных Балканах. В то же время часть средств могут обеспечить замороженные российские активы, которые Украина планирует использовать для восстановления.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум заявила, что масштабы потерь, которые Украина понесла за годы войны, - огромны. Оценка потребностей на восстановление уже достигает 588 миллиардов долларов. Это в 33 раза больше, чем аналогичный отчет делал Всемирный банк после войны на Западных Балканах, и в десять раз больше, чем все повреждения и потребности восстановления после войны в секторе Газа.

"Но хорошая новость в том, что половина этих денег, как минимум, это замороженные российские активы, 300 миллиардов, которые должны пойти на восстановление. Это где-то 25% ВВП России, что тоже говорит о том, что Россия может, должна и будет вынуждена за это платить", - отметила Шкрум.

Она также обратила внимание на масштабы разрушения жилищного фонда. По ее словам, Россия уничтожила в Украине более 3 миллионов единиц жилья.

"Речь идет о частных квартирах, частных домах, общежитиях. В общей сложности более 3 миллионов такого жилья. И это больше, чем весь жилой фонд, например, в Дании. То есть все имеющееся жилье этой страны меньше, чем объем жилья, которое было у нас разрушено", - сказала заместитель министра.

Она подчеркнула, что из-за таких масштабов государство вынуждено четко определять приоритеты восстановления. Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре, логистике, дорогах и восстановлении жилья.

Экономические потери Украины - главные новости

Агентство Reuters писало, что экономика Украины переживает самый тяжелый период с момента полномасштабного вторжения России. Враг нанес масштабные разрушения энергосистеме страны, из-за чего компании вынуждены сокращать производство и налоговые отчисления в госбюджет.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора Украины на следующие десять лет составляет 90,6 млрд долл.

