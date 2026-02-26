IDS Ukraine уплатила почти 4 млрд грн налогов с начала полномасштабной войны

Группа компаний IDS Ukraine, крупнейший производитель бутилированных вод в Украине ("Моршинская", "Миргородская", "Аляска"), подвела итоги деятельности за 2025 год.

Несмотря на сложные рыночные условия, группа расширила продуктовый портфель и продемонстрировала положительную динамику ключевых показателей, обеспечив стабильные поступления в государственный бюджет.

Общий объем налогов и сборов, уплаченных IDS Ukraine за 2025-й, составляет 1,3 млрд грн, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Таким образом, совокупная сумма фискальных платежей компании за период полномасштабного вторжения составляет более 3,94 млрд грн. Это подтверждает статус компании как крупнейшего налогоплательщика в отрасли.

Обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет позволили положительные операционные результаты компании. Консолидированная годовая выручка группы за 2025 год достигла 7,4 млрд грн, что на 7% превышает показатель 2024-го (6,9 млрд грн).

Важную роль в поддержке возможностей местных общин играют производственные площадки группы, которые остаются ключевыми наполнителями региональных бюджетов и гарантами социальной стабильности на местах.

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" продемонстрировал рост, уплатив 409 млн грн налогов. Это примерно на 10,5% превышает показатель предыдущего года (370,4 млн грн).

Миргородский завод минеральных вод обеспечил поступления в размере 176 млн грн, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом (164,6 млн грн).

Даже в кризисные периоды IDS Ukraine остается образцом корпоративной устойчивости, объединяя социальную ответственность с внедрением мировых стандартов управления бизнесом.

"Несмотря на сложный 2025 год, мы продолжаем сохранять лидерство, инвестировать в развитие компании и новые продукты. Наша стабильность позволяет оказывать благотворительную помощь государству, ведь, кроме уплаты налогов, с начала полномасштабного вторжения мы выделили более 638 млн грн на гуманитарные проекты. Это реальный вклад бизнеса в стойкость страны. Спасибо команде за профессионализм и потребителям за выбор, так как именно такое доверие позволяет нам ежедневно усиливать Украину", – подчеркнул генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук.