Украину накроет антициклон: синоптик раскрыла, какую погоду он принесет в пятницу

Погода пока будет "сдержанной", говорит Наталья Диденко.

В пятницу Украина окажется в зоне антициклона Heiko, который принесет сухую, местами солнечную погоду.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 27 февраля прибрежная часть Европы будет в зоне влияния активного циклона Chiara, который расположится за Скандинавией, поэтому там будут осадки и сильный ветер.

"А большая часть континентальной Европы, включая Украину, окажется в зоне ответственности антициклона Heiko, который организует сухую погоду и местами даже солнечную. Таким образом, 27 февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - отметила она.

Видео дня

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, а днем 27 февраля - от 2-х мороза до 4-х тепла, на юге и западе - 2-6 градусов тепла.

В Киеве 27 февраля осадки маловероятны. Ночью - до 4-х градусов мороза, днем 27 февраля - около нуля.

"Погода в Украине пока будет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы", - отметила Диденко.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Украинский гидрометцентр отметил, что в этом году погода в марте будет близка к норме.

Так, средняя месячная температура ожидается +1°...+7°. В то же время в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях - на 1,5-2,5 градуса выше, чем обычно.

Осадков в марте выпадет 30-53 миллиметров, в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами 60-98 мм. Это составит 80-100% нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: