Великобритания хочет запретить компаниям страховать российскую нефть, - Politico

В Британии считают, что такой решительный шаг вызовет шок для военной машины Путина.

Великобритания поддерживает запрет на морские перевозки российской нефти и может действовать вместе с Европейским Союзом в будущих жестких мерах даже без поддержки США. Об этом заявил министр и высокопоставленный чиновник, передает Politico.

"Любые шаги, запрещающие важным для мировой экономики британским секторам страхования и судоходства способствовать торговле российской нефтью, будут выходить за рамки текущей политики ограничения цен. Согласно этим правилам, компаниям запрещено предоставлять услуги российской нефти, если ее цена не ниже 44,10 доллара за баррель", - объяснили в издании.

В частности, министру торговли Великобритании Крису Брайанту задали вопрос: "Если ЕС готов к этому, мы не позволим, чтобы нежелание США помешало нам действовать?"

На что он ответил:

"Да, это правильно".

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила "полный запрет морских услуг для российской сырой нефти" в рамках 20-го пакета санкций ЕС в начале этого месяца. Однако такие планы были отложены из-за спора между Венгрией и европейскими лидерами о доступе к российской нефти.

Кроме того, пока неясно, будет ли ЕС действовать вместе со всеми партнерами G7, как это было с политикой ограничения цен на российскую нефть.

В частности, председатель Комитета по торговле и бизнесу Великобритании Лиам Бирн считает, что "наши американские коллеги еще не готовы к этому".

"Великобритания имеет выбор. Она может ждать в очереди или может взять на себя лидерство. Запрет на морские услуги должен быть введен немедленно и без предупреждения. Решительный шаг вызовет шок для военной машины Путина. Дальнейшая промедление только добавляет смелости Кремлю и подрывает безопасность самой Великобритании", - сказал активист по вопросам санкций в немецкой правозащитной организации Urgewald Александр Кирк.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал главное препятствие для завершения войны в Украине. По его словам, война не является чем-то "отдаленным", что происходит "далеко от Великобритании".

"Речь идет о наших ценностях свободы, демократии и праве страны самостоятельно решать, что ей делать, то есть о демократии и суверенитете", - подчеркнул Стармер.

Также сообщалось, что Великобритания объявила новые мощные санкции против России. Лондон заявил о почти 300 новых санкциях, направленных против ключевых источников доходов России от энергетики, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военного оборудования, которое используется в войне.

