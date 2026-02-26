'Не травите': бывшая жена шоумена Остапчука поставила громкую точку в скандале

Блогерша Кристина Горняк ответила на упреки.

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк объяснила, почему оставила фамилию бывшего мужа - шоумена Владимира Остапчука.

"Еще только один раз скажу и больше не отвечаю на эти упреки", - написала она в своем Instagram.

По словам блоерши, для нее эта фамилия сейчас - чистая формальность, которая не несет никакой смысловой нагрузки и болезненных воспоминаний.

Видео дня

"Когда мы расставались, стояли в ЗАГСе, был вопрос от работника: какую фамилию оставляете? Я сказала - "Остапчук" мой бывший стоял рядом, никаких замечаний не было. Ну как и по сей день. Замечания постоянные по фамилии возникают у новой жены (Катерины Остапчук - УНИАН) и ее аудитории, которую время от времени натравливают", - считает Горняк.

При этом блогерша дала понять, что не намерена сейчас менять фамилию:

"Для меня это энергозатратно, несет финансовые расходы, потому что выпадаю с работы. Также, на эту фамилию мною открыта куча виз в разные страны и другие документы в Европе, что займет время для смены, и главный вопрос - зачем?".

При этом Горняк призвала перестать ее травить за это.

Напомним, ранее Кристина Горняк заявила об абьюзе в браке с Остапчуком и показала переписку с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: