С Международной космической станции впервые эвакуировали астронавта: что с ним произошло

Как сообщили в NASA, на орбите сложилась серьезная ситуация.

В NASA опубликовали подробности инцидента на борту Международной космической станции, который привел к первой медицинской эвакуации за 25 лет ее существования. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что 7 января астронавт Майк Финк "пережил медицинский инцидент, который требовал немедленной помощи от моих невероятных коллег по экипажу", согласно его заявлению, которое NASA опубликовала в Интернете.

"Благодаря их быстрой реакции и указаниям врачей NASA, мое состояние быстро стабилизировалось", - отметил астронавт.

Видео дня

В NASA решили, что самым безопасным вариантом будет возвращение его и других трех членов экипажа Crew-11 с Международной космической станции, чтобы Финк мог пройти дополнительное медицинское обследование, которое было невозможно провести на МКС.

"Это была не чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план", - подчеркнул астронавт.

Финк поблагодарил свою команду, NASA и SpaceX, а также своих врачей и заверил, что чувствует себя "очень хорошо и продолжает стандартную послеполетную реабилитацию" на базе NASA в Хьюстоне.

"Космический полет - это невероятная привилегия, которая иногда напоминает нам о том, насколько мы люди", - добавил он.

После возвращения экипажа на Землю администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что на орбите сложилась "серьезная ситуация", но член экипажа, о котором шла речь, с того времени находился в безопасности и стабильном состоянии.

Другие новости о космосе

Напомним, ранее астрономы обнаружили древнюю черную дыру, которая нарушает правила Вселенной. Отмечается, что этот объект - квазар, известный как ID830 - представляет собой чрезвычайно яркую и активную сверхмассивную черную дыру, которая излучает огромные струи излучения из своих полюсов.

Также ученые выяснили, что на самом деле нужно для жизни за пределами Земли. Планетолог Крейг Уолтон подчеркнул, что несмотря на то, что жидкая вода является необходимым условием "для жизни, которую мы знаем", этого недостаточно.

Вас также могут заинтересовать новости: