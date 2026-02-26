Путин из-за позиции Трампа должен сделать выбор по Украине: Bloomberg поделилось деталями

В статье говорится, что хотя Россия не способна осуществить военный прорыв, Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих требований по украинской территории.

Президент РФ Владимир Путин вступает в пятый год полномасштабного вторжения России в Украину, когда ситуация на поле боя в основном зашла в тупик, а экономика страны испытывает все большие трудности, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что зимняя кампания бомбардировок не смогла заставить украинцев капитулировать, хотя в результате очередного массового нападения ночью десятки людей получили ранения.

В статье выдвинуто предположение, что лучший шанс для российского лидера сейчас, возможно, связан с президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

Подчеркивается, что президент США настаивает на скором окончании войны после 13 месяцев неудачных дипломатических усилий, которые вызвали критику в Европе за потакание Путину.

Как сообщило издание, вчера, 25 февраля, глава Белого дома и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор перед встречей американских и украинских чиновников в Женеве.

В публикации говорится, что президент Украины заявил, что они договорились, что следующий раунд переговоров между США и Россией в начале марта должен "создать возможность перевести переговоры на уровень лидеров".

Издание объясняет, что другими словами, речь шла о проведении саммита.

В то же время, глава Кремля Владимир Путин исключил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока не будет заключено соглашение, которое можно подписать. Как отмечает издание, Зеленский заявляет, что это единственный способ решить нерешенные споры.

По мнению издания, хотя Россия не способна осуществить военный прорыв, Путин не проявляет никаких признаков компромисса в отношении своих требований по украинской территории. Однако он также не хочет рисковать потерей поддержки Трампа.

В статье подчеркивается, что это дает Зеленскому рычаги влияния, чтобы настаивать на прекращении войны на действующих позициях. Также продолжаются сложные переговоры о создании демилитаризованной свободной экономической зоны на востоке Донецка, которую поддерживают США.

Издание добавляет, что стороны также должны решить вопрос о будущем Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией России.

"Ничто из этого не является легким для Украины, которая является жертвой этой войны. И это не дает Путину того, чего он всегда требовал", - указывает издание.

Выдвигается предположение, что Трамп, вероятно, будет все больше озабочен внутренними проблемами по мере приближения промежуточных выборов в ноябре. Примечательно, что в своей речи о состоянии дел в стране он почти не упомянул об Украине.

Издание считает, что это ставит Путина перед дилеммой: "Рискует ли он, что российская армия и экономика выдержат еще год или больше войны, или решит ослабить давление и сохранить лицо, заключив соглашение сейчас?".

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, собирается ли президент США Дональд Трамп усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, заявил, что Америка не продает оружие России и не вводит санкции против Украины. Рубио подчеркнул, что только США удалось добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол переговоров. Госсекретарь США уверен, что россияне не будут обсуждать завершение войны в Украине со странами Европы или ООН, поэтому если США откажутся от роли посредника, никто другой не сможет этого сделать.

Также мы писали, что Рубио подчеркнул, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и уже многое сделал для этого. В то же время, госсекретарь США добавил, что , несмотря на определенный прогресс в отдельных вопросах, Трамп в целом разочарован. По его словам, Трамп не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить. Рубио отметил, что специальный посланник Трампа Стив Виткофф неоднократно за свой счет ездил по всему миру, чтобы довести до завершения войну в Украине, поэтому многие люди из США приложили усилия, чтобы войне пришел конец.

Вас также могут заинтересовать новости: