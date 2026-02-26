Переговоры Украины и США в Женеве начались: Умеров раскрыл планы делегации

Среди прочего будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.

Сегодня на встрече украинской и американской делегаций в Женеве обсудят механизмы восстановления Украины, подготовку к трехсторонней встрече с Россией и обмен пленными. Об этом сообщил глава делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram.

"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Началась двусторонняя встреча с американской делегацией – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак", – заявил он.

По словам Умерова, вместе с экономической командой правительства детально прорабатывают prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

Также, как сообщил глава делегации, будет обсуждена подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны. Он подчеркнул необходимость синхронизировать позиции перед этим этапом.

"Важный блок – гуманитарный трек и вопрос возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан", – добавил Умеров.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров состоялся 4-5 февраля. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что главное требование российской стороны на переговорах заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс, а вопрос выборов во время последних переговоров не поднимался.

Накануне сегодняшней встречи президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров по завершению войны. В частности, он не считает, что удастся решить проблемный вопрос территорий.

