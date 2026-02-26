Франция жестко ответила на обвинения России в создании 'грязной бомбы' для ВСУ

В Министерстве обороны Франции назвали заявления российской разведки очередным примером грубой дезинформации.

Франция "нанесла ответный удар" по тому, что она назвала беспочвенными российскими обвинениями в адрес Украины. Москва заявляла, что Киев якобы стремится получить ядерное оружие или "грязную бомбу" при помощи Лондона или Парижа. Французская сторона назвала это очередным примером российской дезинформации.

"Это беспочвенное заявление СВР (Служба внешней разведки России) было подхвачено различными российскими пропагандистскими ресурсами в соцсети X (Twitter) и некоторыми иностранными информационными агентствами", – заявила журналистам директор по коммуникациям Министерства обороны Франции Оливия Пенишу. По ее словам, Российская Федерация часто прибегает к дезинформации, чтобы создать атмосферу недоверия к действиям Франции и ее партнеров по поддержке Украины, пишет Reuters.

"Эта последняя попытка – идеальная тому иллюстрация", – добавила она.

Пенишу подчеркнула, что Париж всегда соблюдал свои международные обязательства, в частности те, которые связаны с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее на этой неделе МИД Франции заявил, что не считает нужным даже отвечать на столь откровенную дезинформацию.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, будто Британия и Франция верят, что Украина сможет добиться более выгодных условий переговоров, если будет обладать "ядерной бомбой или хотя бы так называемой грязной бомбой". Никаких документальных доказательств в подтверждение этих тезисов СВР не предоставила.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин сразу же "зацепился" за этот нарратив, нашел у Украины "ядерный компонент" и цинично обвинил ее в срыве переговоров. "Противник не брезгует никакими средствами", - сказал он.

