Самый народный из всех народных: названо самое популярное авто на крупнейшем рынке ЕС

Volkswagen Golf считают доступным, надежным и экономичным автомобилем для всей семьи.

Бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в январе 2026 года стал Volkswagen Golf, который обеспечил себе 3,6% доли рынка, несмотря на падение на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Focus2Move.

Это мало кого удивляет – за долгие десятилетия с начала выпуска (1974 год) Volkswagen Golf стал синонимом доступности, надежности и экономичности. Среди других преимуществ авто – высокая ликвидность на вторичном рынке.

На втором месте среди самых популярных машин в Германии оказался компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, который, по мнению специалистов, удачно сочетает комфорт, современные технологии и приспособленность к различным условиям.

Видео дня

Наконец, третье место заняла Skoda Octavia, которую, подобно лидеру рейтинга, считают настоящим народным автомобилем. Доступная цена, экономичные двигатели, прекрасная динамика и современные технологии – все это Skoda Octavia.

В целом десятка лидеров в Германии выглядит так:

Volkswagen Golf (-15,1%). Volkswagen Tiguan (-36,5%). Skoda Octavia (-2,1%). Volkswagen T-Roc (-40,3%). Opel Corsa (+50,4%). Audi A6 (-96,6%). Mercedes GLC (-0,1%). Skoda Elroq (+1014,6%). Volkswagen Passat (-18,8%). BMW X1 (+14,4%).

Мировой авторынок – последние новости

В 2025 году лидером мирового рынка бизнес-сегмента стала BMW 5 Серии. В течение года ее продажи выросли на 26,2%, а доля на рынке достигла 14,4%. Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, а на третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-Класс.

Особенно острой в прошлом году была борьба за первенство между кроссоверами. Несмотря на сокращение объемов продаж, по результатам года Tesla Model Y сохранил статус лидера, что еще раз подтвердило большое количество поклонников известного бренда во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: