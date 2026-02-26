Самый народный из всех народных: названо самое популярное авто на крупнейшем рынке ЕС

Бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в январе 2026 года стал Volkswagen Golf, который обеспечил себе 3,6% доли рынка, несмотря на падение на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Focus2Move.
Это мало кого удивляет – за долгие десятилетия с начала выпуска (1974 год) Volkswagen Golf стал синонимом доступности, надежности и экономичности. Среди других преимуществ авто – высокая ликвидность на вторичном рынке.
На втором месте среди самых популярных машин в Германии оказался компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, который, по мнению специалистов, удачно сочетает комфорт, современные технологии и приспособленность к различным условиям.
Наконец, третье место заняла Skoda Octavia, которую, подобно лидеру рейтинга, считают настоящим народным автомобилем. Доступная цена, экономичные двигатели, прекрасная динамика и современные технологии – все это Skoda Octavia.
В целом десятка лидеров в Германии выглядит так:
- Volkswagen Golf (-15,1%).
- Volkswagen Tiguan (-36,5%).
- Skoda Octavia (-2,1%).
- Volkswagen T-Roc (-40,3%).
- Opel Corsa (+50,4%).
- Audi A6 (-96,6%).
- Mercedes GLC (-0,1%).
- Skoda Elroq (+1014,6%).
- Volkswagen Passat (-18,8%).
- BMW X1 (+14,4%).
Мировой авторынок – последние новости
В 2025 году лидером мирового рынка бизнес-сегмента стала BMW 5 Серии. В течение года ее продажи выросли на 26,2%, а доля на рынке достигла 14,4%. Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi A6, а на третьей позиции оказался Mercedes-Benz E-Класс.
Особенно острой в прошлом году была борьба за первенство между кроссоверами. Несмотря на сокращение объемов продаж, по результатам года Tesla Model Y сохранил статус лидера, что еще раз подтвердило большое количество поклонников известного бренда во всем мире.