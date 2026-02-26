Невидимая угроза: использование телефона в туалете связано с болезненными заболеваниями

У привычки листать ленту смартфона в туалете есть темная сторона, о которой мало кто задумывается.

Лишнее время, проведенное в туалете за прокруткой смартфона, может повлечь за собой непредвиденные последствия для здоровья. Скроллинг в телефоне может казаться безобидным способом скоротать время в уборной, но новое исследование предполагает, что у этой привычки может быть неожиданный минус.

Исследователи сообщают, что люди, использующие смартфон во время сидения на унитазе, чаще страдают геморроем, чем те, кто этого не делает, пишет SciTechDaily. Результаты получены от Четхана Рампрасада из медицинского центра Beth Israel Deaconess, США, и его коллег, которые опубликовали работу в журнале открытого доступа PLOS One.

Геморрой уже является серьезной и дорогостоящей проблемой в Соединенных Штатах, вызывая почти 4 миллиона визитов к врачу или в отделение неотложной помощи каждый год и более 800 миллионов долларов расходов на здравоохранение. Он возникает, когда вены в анусе или прямой кишке опухают и раздражаются, что может привести к боли и кровотечению. Врачи давно подозревают, что слишком долгое пребывание в туалете может способствовать этому, а смартфоны позволяют легче терять счет времени.

Видео дня

Изучение туалетных привычек и здоровья

Чтобы лучше понять возможную связь, исследователи изучили 125 взрослых, проходивших плановую скрининговую колоноскопию. Участники заполнили онлайн-анкеты о своей повседневной жизни и привычках в ванной. Врачи, проводившие колоноскопию, также оценивали, есть ли у каждого участника геморрой. Две трети группы, или 66 процентов, заявили, что используют смартфон в туалете. Эти люди в целом были моложе тех, кто не сообщал об использовании телефона в таких местах.

После корректировки факторов, которые могли повлиять на риск развития геморроя, таких как возраст, физическая активность и потребление клетчатки, исследователи обнаружили, что у пользователей смартфонов риск развития геморроя на 46 процентов выше по сравнению с теми, кто ими не пользуется. Те, кто приносил свои телефоны в туалет, также имели тенденцию оставаться на унитазе дольше.

Среди пользователей смартфонов 37 процентов сообщили, что тратят более 5 минут на одно посещение, в то время как только 7,1 процента тех, кто не пользуется смартфонами, сообщили о таком количестве времени.

Последствия и следующие шаги

Самые популярные занятия включали просмотр новостей и проверку социальных сетей. В отличие от некоторых более ранних исследований, натуживание во время дефекации не было связано с более высоким риском геморроя в этом анализе. Исследователи предполагают, что использование телефона может непреднамеренно продлить время, в течение которого человек остается сидеть на унитазе. Длительное сидение может усилить давление в анальных и ректальных венах, что может способствовать развитию геморроя.

Старший автор исследования Триша Пасрича добавляет: "Это исследование подтверждает совет людям в целом оставлять смартфоны за пределами ванной комнаты и стараться тратить не более нескольких минут на дефекацию. Если это занимает больше времени, спросите себя, почему. Было ли это потому, что дефекация действительно была такой трудной, или потому, что мой фокус был в другом месте? Невероятно легко потерять счет времени, когда мы скроллим наши смартфоны – популярные приложения разработаны целиком для этой цели".

Ранее УНИАН сообщал, какую замороженную рыбу нельзя покупать.

Вас также могут заинтересовать новости: