Эти идеи добавят волшебства в каждый ваш образ.

Вечеринки в свитерах с забавными рисунками, коктейльные встречи и праздничные бранчи отлично подходят не только для особенных нарядов, но и для праздничного маникюра, который подчеркнет ваше настроение.

Новогодний маникюр 2025 - фото

Создавайте настроение праздника с помощью яркого и стильного маникюра. Вот несколько идей, которые помогут вдохновиться на сезонные эксперименты и добавят волшебства в каждый ваш образ:

Рождественский маникюр "кошачий глаз". Тренд "кошачий глаз" в этом сезоне продолжает набирать популярность. Подарите ему праздничный вариант с градиентом красного и зеленого цветов, который создаст эффектный образ на весь праздничный сезон.

Маникюр в стиле Ralph Lauren. Классическая клетка и уютные оттенки - идеальный вариант для праздничного образа в духе Ralph Lauren. Понадобится аккуратная рука, тонкая кисточка или маникюрный карандаш и насыщенные цвета вроде бордового и лесного зеленого, чтобы повторить этот эффект дома.

Маникюр NOEL. Погрузитесь в праздничное настроение с маникюром NOEL. Каждая золотая буква на ногтях украшена снежком и ягодами падуба, формируя слово "NOEL".

Маникюр с пряничным человечком. Сладости - неотъемлемая часть праздников, а пряничный человечек - один из самых любимых символов. Маникюр изображает улыбающегося пряничного человечка с бантиком на фоне сверкающих еловых веток и нежных снежинок.

Позолоченный Санта. Рождество не обходится без Санты! Этот маникюр добавляет блеска старому доброму Николаю: золотой костюм с черной и серебряной пряжкой, а золотые хромированные ногти на остальных пальцах создают эффект завершенного образа.

Минималистичный праздничный маникюр в нейтральных тонах. Для любителей сдержанных оттенков, но с праздничным настроением, подойдет этот минималистичный маникюр. Кремовые, серые и кофейные оттенки дополняются снежинками, бантиками и узорами свитеров, создавая мягкий и стильный образ.

Ковбойский рождественский маникюр. Для поклонников ковбойской эстетики или жителей Запада этот маникюр станет отличным выбором. Ярко-красные ногти украшены Сантой в шляпе Stetson, праздничными сапогами с огоньками и энергичным "Yee Haw!", создавая веселый и праздничный образ.

