Пара вместе уже больше года.

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко показал, что подарил своей девушке Екатерине Воскресенской в День святого Николая, 6 декабря.

В своем Instagram в stories он опубликовал забавное видео, на котором засветил и сам достаточно необычный подарок, и то, как он его преподнес любимой.

"Святой Николай приходил. А что он принес, Катерина? Он принес сюрстремминг. Просыпайся", - отметил Клопотенко на обнародованном ролике.

Видео дня

На видео видно, как Екатерина лежит на животе, а Евгений со стороны приподнимает подушку и показывает приготовленный подарок.

Как известно, сюрстремминг - это шведская традиционная еда, ферментированная сельдь, известная своим очень резким и специфическим запахом. Ее обычно едят маленькими порциями на хлебе с гарниром, но запах может быть очень неприятным для тех, кто пробует впервые.

Напомним, 24 ноября Евгений и Катерина отмечали свою первую годовщину отношений.

"Год назад началась наша история, и целый год нам очень тепло вместе, а еще вкусно, цветочно, романтично, весело, нежно и просто очень хорошо. Как-то так... Люблю нас", - отметила в тот день девушка.

