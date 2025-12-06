После массированного обстрела 6 декабря ситуация в энергетике заметно ухудшилась.

В воскресенье, 7 декабря, почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Сообщается, что для бытовых потребителей в течение всех суток будут отключения одновременно от 3 до 4 очередей. В течение всех суток будут ограничивать мощность и для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" напоминают, что графики не являются окончательными и могут меняться в зависимости от ситуации. Также энергетики просят экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.

Как писал УНИАН, в ночь на 6 декабря Россия осуществила массированную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в восьми областях Украины. В частности пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В шести регионах начались дополнительные перебои со светом.

Минэнерго отметило, что 6 декабря по всей стране будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии. Также промышленные и бизнес-потребители должны придерживаться установленных лимитов потребления.

