В ГУР заявили об уничтожении российского истребителя МиГ-29 Fulcrum - впервые со времен полномасштабного вторжения.

В Украине отметили, что впервые со времен полномасштабного вторжения РФ был уничтожен российский истребитель МиГ-29 Fulcrum. И хотя почти нет доказательств того, что Россия использовала МиГ-29 во время войны, а уничтоженный объект мог быть муляжом, но цель выглядит точно как одна из продвинутых версий самолета, отметил автор The Warzone Томас Ньюдик.

Издание процитировало сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины, что самолет был уничтожен в ночь на 4 декабря подразделением спецназначения "Призрак" с использованием дальнобойных беспилотников. Судя по видеозаписям, написал обозреватель, это могли быть волоконно-оптические типы беспилотников, которые уже запускались с украинских беспилотных катеров.

Что известно о цели

Спутниковые снимки базы Кача за последние месяцы показали по меньшей мере один темно-серый самолет Fulcrum. Это согласуется с тем, что МиГ-29КР, или МиГ-29КУБ, или их макет находился на базе. Он появлялся и исчезал в разные периоды.

Самолет Fulcrum - это российский МиГ-29КР или МиГ-29КУБР ВМС, отметил автор. Поскольку оба эти самолеты, которые являются одноместными и двухместными соответственно, имеют одинаковый фонарь кабины, их очень трудно различить на доступных изображениях. Одноместный самолет имеет дополнительный топливный бак вместо кабины на заднем сиденье.

Как написал обозреватель, МиГ-29КР и МиГ-29КУБР внешне похожи на оригинальный МиГ-29, но используют новый планер. По сравнению с базовым МиГ-29, они оснащены новой цифровой системой электродистанционного управления, а также модернизированными двигателями, авионикой и системами вооружения. Самолеты имеют большее крыло с двухщелевыми закрылками, передними вихревыми контроллерами (LEVCON), аэрофинитор и другие функции, позволяющие им работать с единственного авианосца ВМС России "Адмирал Кузнецов", который не выходил в море годами. А перспективы его повторного выхода в море становятся все меньше и меньше.

МиГ-29КУБ/КУБР обладает настоящей многоцелевой способностью, которой не было у Fulcrum раннего поколения. Он может нести более 10 т вооружения и хранить его на девяти точках подвески (восемь под крылом и одна под фюзеляжем). Оружие класса "воздух-воздух" включает до шести ракет класса "воздух-воздух" средней дальности R-77 (AA-12 Adder) с активным радиолокационным наведением или до шести ракет класса "воздух-воздух" малой дальности R-73 (AA-11 Archer) с инфракрасным наведением. Варианты воздух-земля включают четыре дозвуковые противокорабельные ракеты Х-35 (АС-20 Каяк) или сверхзвуковые Х-31А (АС-17 Криптон), или четыре авиационно-управляемые бомбы КАБ-500Кр. Самолет также имеет одну 30-мм пушку в корневом удлинении левого переднего края крыла.

Таким образом, отметил автор, МиГ-29КУБ/КУБР является одним из самых боеспособных тактических истребителей на вооружении России, хотя и ограничен его относительно небольшим количеством.

Почему возникли мысли о макете самолета

Автор отметил странную вещь: МиГ-29 на видео был припаркован на вертолетной площадке. А сама база никогда не принимала регулярных операций истребителей. Ранее там работали только вертолеты.

Стефан Бюттнер, эксперт по инфраструктуре российских авиабаз, рассказал изданию, что с момента появления первых спутниковых снимков у него возникли сомнения относительно регулярной эксплуатации МиГ-29 с этой базы. Насколько ему известно, нет никаких официальных или неофициальных фотографий, которые зафиксировали бы активную эксплуатацию истребителей на базе.

Бюттнер отметил, что на спутниковом снимке от 10 июня 2025 года также видно МиГ-29 в Каче, но никаких признаков дефлекторов струи или следов на траве от тяги двигателей, что вызывает вопрос об активности этого самолета.

Также там почти нет больших бетонных площадей для поддержки таких операций. Хотя другие авиабазы в Крыму (и других местах), где размещены тактические самолеты, используемые РФ, получили укрепленные авиаукрытия для своей защиты. Одно из объяснений, предложенных Бюттнером, заключается в том, что этот самолет был ловушкой, размещенной на базе, чтобы соблазнить украинцев на удары и защитить другие объекты, использующие эту базу.

Это может означать, что МиГ-29КУБ/КУБР снят с эксплуатации, вероятно, после аварии, ремонт которой был слишком дорогим или сложным. Это также может быть искусственная ловушка, предназначенная для имитации этой более продвинутой версии самолета.

Тем не менее, опубликованные кадры с дрона свидетельствуют о том, что если бы это и была специально изготовленная ловушка, она была бы чрезвычайно высокоточной по своей природе, даже нижняя часть самолета идеально соответствовала бы настоящему МиГ-29КР.

Даже если бы это был действительно летный самолет, почему бы только один эпизодически разворачивался на базе без тактической авиационной поддержки, когда рядом расположены две другие базы, где размещены истребительные и штурмовые контингенты? Сейчас существуют значительные сомнения относительно того, использовался ли этот самолет, или любой подобный ему на войне в Украине.

Что известно об операции ГУР в Каче

Как писал УНИАН, атакованный МиГ-29 находился на аэродроме Кача, недалеко от Севастополя в оккупированном Россией Крыму. Соответствующее видео опубликовало ГУР Минобороны. Там видно, как цель была атакована.

Тогда же был атакован и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", расположенный вблизи временно оккупированного Симферополя.

