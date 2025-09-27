К этой ситуации привел скандальный конкурс управляющих многоквартирными домами, который состоялся еще в начале 2025 года.

В Киеве начали привлекать коллекторов для взыскания долгов с местных жителей за коммунальные услуги. Несколько дней назад коммунальное предприятие в Оболонском районе провело соответствующий тендер. Об этом сообщается в материале ТСН.

Отмечается, что в системе ProZorro содержится соответствующий заказ от КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району" на 1,5 млн гривень. Агентство-победитель тендера будет заниматься взысканием задолженности за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Журналисты поделились, что жители Оболонского района с долгами за коммунальные услуги могут ожидать назойливых звонков и сообщений с требованием оплатить их до Нового года.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал журналистам, что к этой ситуации привел скандальный конкурс управляющих многоквартирными домами, который состоялся еще в начале 2025 года. Он напомнил, что во время конкурса зафиксировали многочисленные нарушения законодательства.

"В результате управляющими стали старые управляющие компании, которые сразу вдвое повысили стоимость услуг. Люди отказались платить по завышенным тарифам, ведь услуги часто не предоставлялись вообще, иногда ненадлежащим образом", - объяснил эксперт.

По данным журналистов, коллекторы получат доступ к данным о должниках. Ожидается, что они будут совершать телефонные звонки, рассылки и устраивать личные встречи с должниками.

Попенко в разговоре с журналистами заявил, что до Нового года КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району" планирует взыскать с должников около 7,5 млн гривень долгов. Он подчеркнул, что это решение, в частности, связано с ростом задолженности населения после увеличения тарифов на обслуживание домов.

"Это очень цинично: провести незаконный конкурс, повысить тарифы и заставлять людей платить. Думаю, другие районы Киева пойдут по этому же пути, нанимая коллекторов за коммунальные средства", - добавил эксперт.

Попенко советует украинцам игнорировать звонки от коллекторов. Он напомнил, что можно заблокировать номера телефонов, с которых поступают назойливые звонки.

Также эксперт рекомендует вести активную переписку с управляющей компанией, а в письмах подчеркивать, что вы не согласны с условиями договора, так как компания не выполняет свои обязанности. Кроме того, Попенко подчеркнул, что необходимо требовать акты выполненных работ, чтобы доказать, что услуги не были предоставлены.

Как могут вырасти тарифы на коммунальные услуги после войны

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что по завершению полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. По его словам, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривень за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%.

Также рыночная стоимость газа в Украине колеблется от 20-25 до 30 гривень за кубометр, что может привести к росту цен на 250% после завершения войны. При этом Попенко добавил, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, так как этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию.

