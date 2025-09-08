Первая партия для Китая из проекта Arctic LNG 2 поступила в августе этого года.

Китай налаживает систему регулярного импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Это станет испытанием готовности администрации президента США Дональда Трампа наказать Пекин в рамках усилий, направленных на уменьшение доходов Кремля. Об этом сообщает Bloomberg.

После получения в конце августа первой в истории партии газа из московского проекта Arctic LNG 2, Китай принимает новые объемы подсанкционного российского СПГ. Для этого Пекин выбрал терминал Бейхай на юге страны. По словам источников, закупки осуществляются через малоизвестные компании. Это должно скрыть фактического конечного потребителя.

Между тем китайские импортеры, в частности государственная CNOOC, перенаправляют регулярные поставки, чтобы не ассоциироваться с этой торговлей и не попасть под санкции США.

Напомним, первая партия для Китая из проекта Arctic LNG 2 поступила накануне встречи Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Это воспринималось аналитиками в основном как символический жест.

Продолжая принимать поставки, Пекин дает более четкий сигнал миру и одновременно рискует оказаться втянутым в новое противостояние между Москвой и Вашингтоном.

Отметим, что хотя администрация президента США Дональда Трампа уже критиковала Индию за торговлю нефтью с Кремлем, Пекин пока избегает подобных обвинений.

Напомним, Arctic LNG 2 испытывал трудности с поиском покупателей после того, как в 2023 году попал под санкции администрация бывшего президента США Джо Байдена. Предприятие начало поставлять СПГ с помощью судов так называемого "теневого флота".

