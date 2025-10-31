Повреждены подстанции, имеющие критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине.

Атака Российской Федерации по украинской энергетике в четверг, 30 октября, привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине.

Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ).

"Отдельно МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине рано утром, которые привели к повреждению подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине", - говорится в отчете.

Отмечается, что после этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции отчитывалась, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с этим напомнил, что ядерная угроза реальна.

"Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и полного соблюдения семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности", - отметил он.

Удар России по энергетике Украины

Российская Федерация в последнее время целенаправленно уничтожает украинскую энергетику. В связи с этим в Украине применяются графики отключения света. Но отключение света для потребителей - это не самая страшная проблема российских ударов.

Исследователь радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике в "Гринпис" Ян Ванде Путте предупреждал о российской угрозе для критических подстанций АЭС, что опасно для всей украинской энергосистемы. По его словам, нападение России на ключевые подстанции, если они приведут к обесточиванию действующих АЭС, создадут риски настоящего технического блэкаута в Украине и поставят под угрозу ядерную безопасность.

Еще в 2024 году Минэнерго Украины предупреждало, что Россия готовила атаки на критические для украинских АЭС подстанции.

