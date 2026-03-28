В Польше резко возросло количество скважин для геотермального отопления: как это работает

Геотермия становится все более популярным способом отопления домов. В прошлом году районная администрация в Кельце (Польша) приняла 34 геологические документации по бурению скважин. Об этом пишет Portal Samorzadowy.PL.

Отмечается, что геотермальная энергия используется преимущественно с помощью грунтовых тепловых насосов, которые забирают тепло из земли для отопления зданий и нагрева воды.

"Такие насосы не зависят от внешней температуры, поскольку глубина скважины превышает 30 м. Иногда она достигает 150 или 200 м. На этом уровне теплоноситель, то есть вода, всегда имеет постоянную температуру. Эти установки очень дорогие, поскольку обычно стоят от 80 до даже 100 тыс. злотых (от 900 тысяч до более 1 млн грн - УНИАН). Однако их эффективность высока", - отметил член правления Кельцецкого уезда Мариуш Сцяна.

В частности, в Кельцеском повете из года в год становится все больше желающих вложить средства в такие приусадебные проекты. Как подсчитало "Радио Кельце", в 2021 году было принято три проекта геологических работ по бурению скважин, в 2022 году их было 21, в 2023 - 37, а в 2024 - уже 32.

