Азия готовится закупить 170 миллионов баррелей иранской нефти после ослабления санкций США

В то же время возникают вопросы о том, как можно будет расплатиться за эту нефть.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют возобновить закупку иранской нефти после того, как Вашингтон временно снял с нее санкции. Такой шаг рассматривают и в других странах Азии.

По данным аналитической компании Kpler, в море находится около 170 млн баррелей иранской нефти, освобожденной от санкций, пишет Reuters.

Администрация Трампа в пятницу одобрила 30-дневное освобождение от санкций на закупку иранской нефти, которая уже находится в море, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Данное освобождение распространяется на нефть, загруженную на любое судно, включая танкеры, находящиеся под санкциями, до 20 марта включительно и выгруженную до 19 апреля.

Азия на 60% зависит от Ближнего Востока в вопросе поставок нефти, и почти полное закрытие Ормузского пролива в этом месяце вынуждает нефтеперерабатывающие заводы во всем регионе работать на пониженных мощностях и сокращать экспорт топлива.

Трамп повторно ввел санкции против Ирана в 2018 году из-за его ядерной программы. С тех пор главным клиентом Тегерана стал Китай, а большинство стран отказались от иранской нефти из-за санкций.

В прошлом году Пекин закупал 1,38 млн баррелей иранской нефти в день со значительными скидками. Помимо Китая, основными покупателями иранской нефти еще до повторного введения санкций были Индия, Южная Корея, Япония, Италия, Греция, Тайвань и Турция.

Сейчас возобновление закупок иранской нефти может столкнуться с трудностями, среди которых тот факт, что значительная часть этой нефти находится на борту стареющих судов теневого флота. Также проблемой является неопределенность в отношении способов оплаты, поскольку из-за международных санкций Иран функционирует вне глобальной банковской системы SWIFT.

Война в Иране и цены на нефть

Накануне цены на нефть снизились из-за дипломатических заявлений европейских стран и Японии о совместном разблокировании Ормузского пролива. Так, нефть марки Brent потеряла 77 центов до 107,88 доллара за баррель, а марка WTI – сразу 1,54 доллара, до 94,01 доллара за баррель.

В пятницу министр финансов США Скотт Бессент заявил о временном снятии санкций в отношении части иранской нефти. По его мнению, это позволит "использовать иранские баррели против Тегерана".

