Аналитик ожидает, что пока формального прекращения транзита не будет, ведь в Москве не хотят преждевременно подставить Меркель.

Россия не намерена "картинно" прекращать транзит газа через Украину, вместо этого в Москве проработали "гибридную технологию", чтобы подавить транзит постепенно и переложить ответственность за это на Киев.

Такое мнение в Facebook выразил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики и глобальной безопасности Михаил Гончар.

"Согласно Ю. Витренко, если Газпром будет давать какие-то небольшие объемы газа, или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между украинским оператором и операторами Словакии, Венгрии, Польши. Небольшие вычисления показывают, что Газпром именно на это и нацелен", - отметил он.

Как пояснил Гончар, сейчас Кремль будет действовать постепенно и по возможности – незаметно.

"Проработана своеобразная гибридная технология, когда газовый кран не перекрывается картинно в прямом эфире, а его тихо, медленно и незаметно для широкой общественности прикручивают. Так что пока в Вашингтоне или Берлине будут определяться с тем применяет Россия газовое оружие или нет, пока бывшие дипломаты типа Волкера будут периодически угрожать санкциями РФ, в случае если она применит газовое оружие, Кремль его уже безнаказанно применяет, насмехаясь над европейцами и американцами, - подчеркнул он.

Эксперт ожидает, что пока формального прекращения транзита не будет, ведь в Москве не хотят преждевременно подставить Меркель. Следовательно, надо подтвердить путинское обещание, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту.

"Она [Меркель] должна оправдать высокое доверие и возложенную на нее кремлевским фюрером миссию по содействию завершению внутри-немецких и ЕСовских процедур, которые позволят использование СП2 unlimited. Да и лишний раз злить Вашингтон в это турбулентное время в Кремле не хотят", - пояснил он.

Аналитик напомнил, что политическое безвременье в Берлине после выборов 26 сентября может продлиться несколько месяцев. По замыслу Кремля, это подходящее время "все порешать".

По словам Гончара, нынешний объем физического потока на выходе из ГТС Украины в ЕС, по данным платформы ОГТСУ, находится с начала сентября в коридоре 90-93 млн. куб. м в сутки. Однако из-за "Северного потока-2" и "Турецкого потока" объем транзита может сократиться до символического уровня.

"Хотя "Нафтогаз" получит деньги согласно соглашению 2019 года как будто бы транзит прошел в объеме определенном в 40 млрд. куб. м в год (или ~109,6 млн. куб. м в сутки), тем не менее, понятно, что для "Газпрома" важно создать прецедент срыва выполнения украинской стороной сделки, чтобы это послужило причиной досрочного ее разрыва после сертификации ПП2.

Итак, картина может выглядеть так – определенный объем транзита существует, формально предъявить претензии "Газпрому" трудно, у Меркель есть "железный аргумент", что транзит сохраняется, ведь что-то там в трубе есть, и к тому же – Россия платит и Путин придерживается своего слова данного Меркель, но фактически – это означает работу ГТС в разбалансированном режиме на грани дисфункциональности, когда лучше прекратить транзит, чем его обеспечивать. Именно это и нужно Кремлю, чтобы подтолкнуть, а потом обвинить Украину в срыве транзита и ускорить процедуры сертификации оператора и снятия ограничений с СП2, а затем и прекратить действие соглашения 2019 года", - подчеркнул эксперт.

При том Гончар поясняет, что конечная цель Кремля в Германии – не только неограниченное применение "Северного потока-2".

"Он хочет, чтобы канцлером Германии стал социал-демократ. Христианские демократы во главе с Меркель для Кремля уже отработанный материал, хлам истории. Хотя потенциальный канцлер Шольц явно не шредеровский типаж, тем не менее, как показывает ХХІ век, немецкие канцлеры, независимо от партийной принадлежности, каждый по-разному, но в конечном итоге, попадают в сети кремлевского фюрера. России нужен новый Вилли Брандт в Берлине. А также внутренне-немецкие, внутри-ЕСовские и американо-немецкие споры и конфликты", - подытожил он.

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"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод" Северный поток-2 " построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

В июле этого года, Берлин и Вашингтон достигли согласия по завершению сооружения газопровода "Северный поток-2". В то же время в Берлине постоянно подчеркивали, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

Но Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, представляющий экономическую и политическую угрозу.

7 сентября 2021 года в Балтийском море сварили последнюю трубу российского газопровода "Северный поток-2". Сегодня Федеральное сетевое агентство (BNA), являющееся немецким регулятором энергетического рынка, получило документы на сертификацию газопровода.

Автор: Дмитрий Захаров