Юрий Витренко отметил, что европейские компании еще можно "убедить" не использовать проект РФ.

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" еще не победа Российской Федерации. Проект еще могут заблокировать США.

Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Вашингтон долго блокировал реализацию российского проекта. При этом он указал, что завершить строительство смогли только после снятия ряда ограничений, поэтому для остановки газопровода необходимо, чтобы США ввели новые санкции.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", - объяснил Витренко.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

10 сентября российский газовый монополист "Газпром" отчитался о завершении строительства трубопровода.

Автор: Анастасия Горбачева