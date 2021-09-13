После окончания сертификации окончательное решение о запуске газопровода будет принимать Еврокомиссия.

Федеральное сетевое агентство (BNA), являющееся немецким регулятором энергетического рынка, получило документы на сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Montelnews.com.

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Без сертификации начало работы газопровода на европейском рынке газа невозможно.

Процедура сертификации может занять около 4 месяцев.

Однако, после окончания сертификации окончательное решение о запуске газопровода будет принимать Еврокомиссия и возможно другие ведомства.

Немецкий регулятор напомнил, что если Россия нарушит правило о том, что транспортировщик и производитель газа должны быть разными компаниями, это будет считаться административным правонарушением.

Запуск газопровода:

Газопровод "Северный поток-2" не был освобожден от правила Европейского Союза, согласно которому владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

Соответствующее решение принял высший региональный суд Дюссельдорфа недавно.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены и провели процедуру анбандлинга. Это будет способствовать обеспечению честной конкуренции на рынке и предотвращению препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре.

Так что "Газпром" должен разделить компании, которые сейчас управляют газопроводом.

Украина предложила свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2" в качестве независимого оператора.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

7 сентября 2021 года в Балтийском море сварили последнюю трубу российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: Елена Коваленко