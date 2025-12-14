Пять распространенных групп лекарств по-разному взаимодействуют с кофеином.

Многие люди начинают день с чашки бодрящего кофе. Однако, как пишет старший преподаватель фармацевтической практики в Кингстонском университете Дипа Камдар в статье издания The Independent, утренний кофе может взаимодействовать с определенными лекарствами.

Он отметил, что кофеин влияет не только на настроение и добавляет энергии. Он также влияет на эффективность таблеток от простуды или антидепрессантов. Также увеличивается риск побочных эффектов лекарств. Эксперт подробно рассказал о взаимодействии кофеина с пятью распространенными группами лекарств.

Влияние кофе на лекарства от простуды и гриппа

Кофеин является стимулятором, то есть он ускоряет работу центральной нервной системы. Псевдоэфедрин, деконгестант, содержащийся в средствах от простуды и гриппа, также является стимулятором. При одновременном применении эффекты могут усиливаться, что может привести к дрожи или беспокойству, головной боли, учащенному сердцебиению и бессоннице.

Стимулирующий эффект также вызывает беспокойство при сочетании кофеина с лекарствами от СДВГ, такими как амфетамины, или с препаратами от астмы, такими как теофиллин, который имеет схожую химическую структуру с кофеином. Их совместное употребление может увеличить риск побочных эффектов, таких как учащенное сердцебиение и нарушение сна.

Лекарства для щитовидной железы

Левотироксин, стандартный метод лечения пониженной функции щитовидной железы, очень чувствителен ко времени приема, и утренний кофе может ему мешать. Исследования показывают, что употребление кофе слишком рано после приема левотироксина может уменьшить его всасывание до 50 процентов.

Кофеин ускоряет моторику кишечника, что сокращает время для всасывания препарата, а также может связываться с ним в желудке, что затрудняет его усвоение организмом. Эти эффекты снижают биодоступность препарата, а это означает, что меньше его попадает в кровоток там, где это необходимо. Такое взаимодействие чаще встречается с таблетированными формами левотироксина и менее вероятно с жидкими лекарственными формами.

Такое же правило применения применяется к классу препаратов от остеопороза, которые называются бисфосфонатами, включая алендронат и ризедронат, которые также требуют приема натощак и примерно за 30-60 минут до употребления пищи или напитков.

Кофе и антидепрессанты и другие антипсихотические средства

Взаимодействие между кофеином и лекарствами для психического здоровья может быть сложнее. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как сертралин и циталопрам, являются антидепрессантами, которые широко используются в современной медицине для лечения депрессии, тревоги и других психических расстройств. Лабораторные исследования показывают, что кофеин может связываться с этими препаратами в желудке, уменьшая их всасывание и потенциально делая их менее эффективными.

Обезболивающие средства

Некоторые безрецептурные обезболивающие средства содержат аспирин или парацетамол, а также кофеин. Кофе может ускорить всасывание этих препаратов, ускоряя опорожнение желудка и делая его более кислым, что улучшает всасывание некоторых лекарств, таких как аспирин.

Хотя это может помочь обезболивающим препаратам подействовать быстрее, это также может повысить риск побочных эффектов, таких как раздражение желудка или кровотечение, особенно в сочетании с другими источниками кофеина. Хотя о серьезных случаях не сообщалось, все же рекомендуется проявить осторожность.

Лекарства для сердца

Кофеин может временно повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений, обычно это длится три-четыре часа после употребления. Для людей, принимающих лекарства от кровяного давления или препараты, контролирующие нарушения сердечного ритма (аритмии), это может противодействовать предполагаемому эффекту лекарств.

Это не означает, что люди с сердечными заболеваниями должны полностью избегать кофе, но им следует следить за тем, как он влияет на их симптомы, и при необходимости рассмотреть возможность ограничения потребления или перехода на кофе без кофеина.

Как правильно пить кофе

Напомним, что среди всех путей потребления кофе самым полезным считается употребление не более трех небольших порций черного кофе без молока и сливок в день. При этом кофе должен быть несладким, то есть в нем должно быть не более половины чайной ложки сахара.

Некоторые ученые советуют пить кофе только утром, когда его эффективность будет самой высокой. Исследования показали, что употребление ограниченного количества кофе утром не только не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но даже может защищать от таких состояний, как диабет II типа.

