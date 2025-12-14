Владельцы обменников не будут сегодня рисковать.

Эта неделя прошла динамично и интересно как для мирового, так и для украинского валютного рынка. При этом евро останется главной спекулятивной валютой.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 14 декабря, в большинстве обменников будет находиться в пределах- прием 42,00-42,25 грн и продажа - 42,40-42,70 грн.

Кроме того, он считает, курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием - 49,30-49,60 грн и продажа - 49,70-50,10 грн.

"Из-за роста курсовых рисков обменники несколько расширят спред между покупкой и продажей валюты. Он и по доллару, и по евро будет в пределах 20−30 копеек", - указал Козырев.

По его словам, евро будет сегодня главным инструментом для спекуляций из-за большого разброса курсов покупки и продажи европейской валюты на наличном рынке в различных обменниках.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,19 гривни за доллар. При этом официальный курс евро валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро.

На межбанке гривня к доллару установились на уровне 42,17/42,20 грн/долл., а к евро - 49,45/49,47 грн/евро.

