Температура останется без существенных изменений.

В воскресенье, 14 декабря, по всей Украине сохранится холодная погода, а также практически повсеместно пройдут дожди и мокрый снег. Только на востоке страны будет преимущественно сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня столбики термометров покажут +3°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, которая будет чередоваться с небольшими дождями. На Закарпатье вероятность осадков меньше.

На севере страны сегодня пройдут дожди и мокрый снег. День будет пасмурный, а температура ожидается от -3° до +1°.

Холоднее всего сегодня будет на востоке, где термометры днем покажут -4°...-1°. Существенных осадков тут не ожидается, но будет пасмурно.

В центральной части Украины ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Температура тут снизится до -3°...0°, а в Винницкой области и в районе Умани ожидается 0°...+5°.

Жителей южных областей сегодня ждет пасмурная погода с небольшими дождями и местами - мокрым снегом. В течение дня температура будет в пределах -1°...+2°, в Одесской области - до +7°.

14 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

14 декабря - мучеников Тырса, Левкия и Калиника. По приметам, если в этот день тепло, то летом будет жарко.

