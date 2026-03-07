Из-за удара РФ по Киеву пострадали люди, почти 2 тысячи домов без тепла

Всего в столице без тепла почти 2700 домов.

В результате массированной российской атаки в ночь на 7 марта в Киеве пострадали три человека. Кроме того, из-за повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались 1905 домов в нескольких районах. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе падение обломков вызвало задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар уже ликвидировали. В Деснянском районе на дороге обнаружили обломок ракеты, а в Днепровском - обломки нашли в трех местах.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага. Двоих из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - рассказал Кличко.

Также, отметил он, россияне повредили объект критической инфраструктуры, в результате без тепла остались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Мэр заверил, что коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в многоэтажки.

"Всего в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", - добавил он.

Массированная атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 марта россияне нанесли удар по Харькову, разрушили подъезд жилого дома. Из-под завалов спасатели деблокировали тела 7 человек, среди которых двое детей.

В Днепропетровской области из-за удара россиян возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Пожар возник в Самаровском районе. Под ударом также оказались Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Погиб 48-летний мужчина, ранения получила 69-летняя женщина.

По сообщению Воздушных сил, попали 9 ракет и десятки дронов. Всего было зафиксировано 509 средств воздушного нападения, из которых 472 цели сбиты или подавлены. Враг запустил, в частности, 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 14 крылатых ракет "Калибр" и 480 различных ударных БПЛА.

