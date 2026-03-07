Три знака Зодиака сорвут джекпот удачи в ближайшие дни

В списке есть представители знака Рак.

Составлен гороскоп на неделю 9 по 15 марта 2026 года. Представители трёх знаков Зодиака смогут почувствовать заметное усиление удачи. На энергетику недели повлияют астероиды Веста и Церера, которые зададут новый подход к теме везения, личных ценностей и начала важных жизненных этапов, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

9 марта астероид Веста перейдёт в знак Рыб, а 15 марта Церера окажется в Тельце. Эта энергия не будет требовать давления или попыток форсировать события – наоборот, она будет призывать довериться естественному течению жизни. На протяжении недели полезно будет уделить время внутреннему диалогу, прислушаться к своей душе и позволить Вселенной напомнить о вашем истинном пути.

Дополнительный импульс принесёт Юпитер – планета удачи и расширения, которая 10 марта завершит ретроградное движение в Раке и начнёт двигаться прямо. С ноября прошлого года Юпитер находился в ретроградной фазе, побуждая многих к внутренним размышлениям и переоценке жизненных ориентиров. С его разворотом начнётся период, когда накопленный опыт можно будет превратить в реальные достижения и открыть новые возможности для роста и изобилия.

В течение этой недели у некоторых знаков появится редкий шанс прислушаться к своему сердцу, признать собственные желания и приблизиться к жизни, которая действительно предназначена им.

Рак

На предстоящей неделе Ракам будет важно полностью довериться своим мечтам. Когда в понедельник астероид Веста перейдёт в знак Рыб, это может принести благоприятные возможности и намёки на новые начинания. Такая энергия способна помочь увидеть результаты той преданности и усилий, которые вы уже вложили в свои цели.

В этот период особенно важно не сомневаться в себе и не позволять окружающим диктовать, каким должен быть ваш жизненный путь. Если вы будете открыты переменам и новому опыту, судьба может предложить неожиданные, но очень приятные шансы.

В ближайшие дни стоит уделить время размышлениям и внутреннему спокойствию. Медитация, уединение или просто тихие моменты наедине с собой помогут лучше понять, чего на самом деле хочет ваше сердце. Вы будете готовы к периоду изобилия, вдохновения и даже романтики, поэтому не стоит отказываться от того, что кажется вам истинным призванием.

Скорпион

Для Скорпионов начнётся один из наиболее благоприятных периодов. 10 марта завершится ретроградное движение Юпитера, что откроет перед вами новые перспективы и приблизит исполнение желаний.

Период ретроградного Юпитера помог вам глубже осознать, чего вы на самом деле хотите от жизни. Возможно, вы заметили, где соглашались на меньшее или откладывали важные для себя цели. Когда планета удачи вновь начнёт двигаться прямо, наступит момент действовать и воплощать свои намерения.

Юпитер считается одной из самых благоприятных планет, а его положение в Раке будет способствовать росту, развитию и расширению возможностей. Вам будет особенно полезно искать то, что действительно откликается в вашем сердце. Речь пойдёт не о быстрых способах добиться успеха, а о следовании своему внутреннему пути.

Не бойтесь новых возможностей и будьте готовы сказать "да" тому, что предложит вам жизнь. Этот период может стать началом той реальности, о которой вы давно мечтали.

Дева

Девам на этой неделе будет особенно важно проявить к себе больше заботы и мягкости. В воскресенье астероид Церера перейдёт в знак Тельца, открывая период удачи, внутреннего обновления и душевного равновесия.

Эта энергия может помочь вам переосмыслить собственные ценности и взглянуть на себя с новой стороны. Она также будет перекликаться с завершающим этапом цикла Урана в Тельце, поэтому полезно будет вспомнить, какие цели и перемены сопровождали вас начиная с 2018 года.

Если Уран приносил резкие и неожиданные перемены, то влияние Цереры окажется более мягким и поддерживающим. Оно поможет принять накопленный опыт, осознать уроки прошлого и решить, каким вы хотите видеть своё будущее.

Церера в Тельце создаст атмосферу спокойствия, поддержки и внутренней гармонии. Это время, когда ясность может прийти через отдых, внимание к собственным чувствам и заботу о себе. Позвольте себе немного замедлиться и подумать о том, какие ощущения вы хотите испытывать в своей жизни. Помните, что успех не всегда достигается только тяжёлым трудом – иногда он приходит через гармонию и доверие своему пути.

