'Ужасная ночь': победительница шоу 'Холостяк' из Харькова нарушила молчание после удара

Беременная победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" и блогер Инна Белень, которая живет в Харькове, отреагировала на массированный удар России по городу ночью 7 марта.

"В Харькове была ужасная ночь. Лупили ракетами посреди ночи. Многие семьи сегодня просто не проснулись. Среди них были дети", - написала она в Instagram.

Она призналась, что ее посещали мысли о том, чтобы выехать из Харькова.

"Я чувствую, что, находясь здесь, подвергаю своего ребенка опасности. Брать все вещи и ехать в более спокойные города ради нее. Потому что все, кто говорят "все так живем", будут просто разводить руками, когда что-то произойдет. А за младенца несет 100% ответственность мама с папой, и никто другой. Мысли вслух после такой ночи. Берегите себя", - добавила Белень.

Напомним, на днх стало известно, что беременная победительница "Холостяка" Инна Белень попала в больницу.

"Госпитализация, потому что из Львова я приехала не сама. Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте, как, я даже не болела", - сообщала девушка.

