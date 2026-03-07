Вы можете дольше сохранять авокадо зеленым и свежим, используя всего один повседневный предмет.

Авокадо часто используется, чтобы сделать завтрак более вкусным и полезным. Однако многие люди избегают покупки этого фрукта, так как он быстро портится: вы можете нарезать его утром, а к обеду вторая половина, хранящаяся в холодильнике, уже потемнеет. В итоге часть потраченных денег выбрасывается на воздух.

Автор из популярного издания Express обнаружил очень простой способ, как хранить авокадо, чтобы оно не пропало – и это оказалось проще простого.

Что нужно сделать, чтобы авокадо не почернело

Потемнение происходит потому, что авокадо содержит полезные жиры, чувствительные к кислороду, и при разрезании фрукта нарушается защитная кожура, а мякоть оказывается подвержена воздействию воздуха.

При этом в социальных сетях существует множество лайфхаков о том, как сохранить авокадо надолго свежим, и один из самых популярных – хранение нарезанных долек в миске с водой.

Основная идея заключается в том, что это поддерживает фрукт увлажненным и предотвращает его высыхание, однако на стоячей воде активно размножаются бактерии, и такой метод лишь делает авокадо небезопасным для употребления.

"Когда я искала, что добавить в авокадо, чтобы оно не темнело, мне казалось, что способ с лимонным соком – это просто еще один нерабочий интернет-тренд, но после личного опыта я удивилась, обнаружив, что это действительно замедляет порчу", – призналась Кэтрин МакФилипс.

Лимонный сок содержит большое количество лимонной кислоты, которая часто используется для консервации продуктов, так как замедляет активность ферментов, вызывающих потемнение и разрушение фруктов. Он действует как защитный барьер, замедляя процессы, которые приводят к гниению авокадо, позволяя фрукту оставаться свежим ещё несколько дней.

"Испытав этот метод лично, я могу сказать, что на его выполнение требуется всего около пяти минут, и мне удалось сохранить дольку авокадо зеленой и полностью пригодной к употреблению на пять дней дольше обычного срока хранения", – сказала Кэтрин.

Автор поделилась пошаговой инструкцией о том, как правильно хранить нарезанный авокадо. Сперва она разрезает его пополам и хранит половину с косточкой в холодильнике. Затем она щедро поливает авокадо лимонным соком и плотно оборачивает пищевой пленкой, что дополнительно минимизирует контакт фрукта с воздухом.

После этого Кэтрин помещает дольку авокадо в самое холодное место холодильника, где она остается зеленой почти на неделю дольше, чем обычно.

"Использование этого метода хранения позволяет мне экономить деньги на завтраках, так как я выбрасываю меньше пищи, и я всегда могу рассчитывать на свежий авокадо утром", – резюмировала она.

Кстати, если вы не знаете, что делать, чтобы авокадо не темнело на бутерброде, то есть уже непосредственно в процессе готовки – также смело сбрызните его парой капель лимонного сока и цвет сохранится дольше.

