Корабли в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана, - FT

Около 1000 судов заблокированы в заливе. Их стоимость оценивается в 25 миллиардов долларов.

По меньшей мере десять судов, заблокированных в Персидском заливе, изменили свои транспондеры, чтобы объявить себя "китайскими". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

Суда указывают в сигналах "Китайский владелец", "Весь китайский экипаж" или "Китайский экипаж на борту", пытаясь уменьшить риск атаки со стороны Ирана.

По данным Ассоциации рынка Ллойда, около 1000 судов в настоящее время остаются заблокированными в заливе и его окрестностях, их совокупная стоимость оценивается примерно в 25 миллиардов долларов. Иран продолжает обстреливать суда, следующие через Ормузский пролив, а также на север, в Кувейт, где беспилотник недавно сбил пустой топливный танкер.

Некоторые суда также манипулируют сигналами GPS, чтобы сбить с толку управляемое оружие, отображаясь на платформах судоходства как скопленные друг на друге. Такая практика применяется на различных типах судов – от контейнеровозов до нефтяных танкеров, как загруженных, так и пустых.

Например, танкер "Iron Maiden" в среду быстро прорвался через Ормузский пролив, временно выдавая себя за китайское судно, пока не достиг вод у берегов Омана. Другой танкер "Bogazici" в начале конфликта объявил себя "Мусульманским", вернувшись к своему первоначальному названию после получения разрешения.

Капитаны судов контролируют сигнал транспондера, который изначально предназначен для связи между судами и предотвращения столкновений, однако поле "назначение" можно легко изменить.

"Они могут изменить что угодно, вы можете разместить там все, что пожелаете", – пояснил Мэтью Райт, аналитик Kpler. По его словам, практика возникла в 2023 году в Красном море во время атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Ближний Восток - последние новости конфликта

Ранее The Washington Post сообщало, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что его не беспокоит информация о возможной передаче таких разведданных.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать информацию о том, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным объектам. Он резко оборвал вопрос журналиста на эту тему.

