Бритни Спирс вышла на связь после ареста: что заявила певица

Звезда начала 2000-х связалась со своим давним другом и бывшим ассистентом.

Американская поп-певица, танцовщица и актриса, одна из самых известных звезд начала 2000-х годов Бритни Спирс заверила, что с ней всё "в порядке" после того, как её задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Калифорнии. Об этом она сообщила своему давнему другу и бывшему ассистенту Шону Филлипу, пишет E! News со ссылкой на его заявление в эфире программы Good Morning Britain.

"Она написала: "Со мной всё в порядке". Я спросил: "Ты не против, если я расскажу об этом?" Она ответила: "Да, конечно, говори".

По его словам, с Бритни они общаются иногда и каждый день. При этом Шон выразил уверенность, что ситуация не перерастет во что-то более серьёзное.

"Это не в её характере. Она не тот человек, который может причинить вред. Она одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал. Она просто продолжает идти вперёд".

Как известно, после ареста представитель певицы заявил, что Бритни "собирается предпринять правильные шаги и соблюдать закон":

"Это был неприятный инцидент, которому нет оправдания". Надеемся, что в это трудное время она сможет получить необходимую помощь и поддержку".

По его словам, сыновья Бритни от ее бывшего мужа Кевина Федерлайна - 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс - будут "проводить с ней время" в этот период.

"Её близкие собираются разработать давно необходимый план, который поможет ей наладить жизнь и позаботиться о своём благополучии", - добавил представитель.

Напомним, как писал УНИАН, на днях Бритни Спирс поймали пьяной за рулем и арестовали.

