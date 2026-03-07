Мудрая 70-летняя женщина раскрыла главный совет для 30-летних миллениалов

Женщина советует миллениалам перестать волноваться из-за чужого мнения и жить для себя, подчеркивая важность самоуважения и внутренней свободы.

Пользовательница TikTok Golden Years Guidance (@foxandfawnwhalley), которой в декабре исполнится 70 лет, дала советы молодым людям, основанные на собственном жизненном опыте. Ее видео, которое посмотрели более 400 000 раз, сосредоточено на самом важном жизненном уроке, который она хотела бы знать в 30 лет.

Женщина рассказала, что в 30 она была замужем и имела троих детей и часто переживала из-за того, что о ней думают другие – от выбора одежды до мелких ошибок. Свое главное открытие она сформулировала так:

"Люди думают о вас гораздо меньше, чем вам кажется".

По ее словам, мы слишком сосредоточены на мнении других, тогда как они сами заняты собственными заботами. Вывод прост: "Живите для себя, а не для них. Неважно, что они думают... Будьте собой".

Совет нашел отклик у многих пользователей: люди отмечали, что долго переживали из-за чужого мнения и теперь осознают, что это не так важно.

Психологи подтверждают это явление, известное как эффект прожектора, когда мы переоцениваем, насколько другие замечают наши ошибки или поведение. Как отмечает Адити Субраманиям в журнале Psychology Today, люди обычно воспринимают себя как центр внимания других, хотя на самом деле это не так.

