Президент Ирана обещает не атаковать соседние страны, но при одном условии

Пезешкиан также принес извинения соседним странам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что соседние страны больше не будут мишенями для атак, если с их территории не будут наноситься удары по Ирану. Об этом пишут Al Jazeera и Reuters.

По словам президента, такое решение одобрил накануне временный руководящий совет Ирана.

Отмечается, что в заявлениях, которые публикуют иранские СМИ, Пезешкиан также принес извинения соседним странам за удары, которые произошли в последние дни.

Война в Иране: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп назвал единственный возможный сценарий для Ирана - безусловная его капитуляция. Он отметил, что после этого Соединенные Штаты с союзниками будут "неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края пропасти". По его словам, их цель - сделать Иран "экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде".

Также мы писали, что Трамп рассматривает ввод войск в Иран. Как рассказали американские чиновники, во время бесед с помощниками и представителями Республиканской партии он описывал возможный послевоенный сценарий для Ирана. Речь шла не о масштабном вторжении, а о небольшом контингенте войск США, который можно было бы использовать для достижения конкретных стратегических целей.

В то же время стало известно, что Иран уничтожил ключевой радар США за $300 млн в Персидском заливе. Радар AN/TPY-2 radar и связанное оборудование, которое используется системами THAAD, были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Повреждения подтвердили спутниковые снимки.

