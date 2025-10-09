Поход на заправку уже похож на посещение развлекательного заведения, считает специалист.

С 1 января 2026 года цена литра бензина вырастет на 5-7 гривень, даже если цены на нефть и курс не претерпят особых изменений. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"Как изменится наценка на топливо в следующем году? Ждем падения рынка на 10-15%, а рост наценки на 20%, что вместе с повышением акцизов с 1 января приведет к росту цены на 5-7 гривень на литре, даже если цены на нефть и курс не изменятся, что тоже далеко не факт", - пишет Леушкин.

Эксперт объясняет, что потребление топлива упало с момента полномасштабной войны, а часть обычных автомобилей заменили электромобили. При этом количество АЗС не уменьшилось, так что за счет чего-то они должны иметь прибыль.

"Ответ банален. Потребитель теперь платит за 1 литр, пролитый на АЗС, не 5-6 гривень, как до полномасштабной, а 10-15 гривень, что позволяет существовать станциям даже в условиях жесткого падения объемов. И еще и неплохо развиваться, строить новые. Мне особенно весело смотреть на акции и скидки, все почему-то думают, что это какая-то милость со стороны сетей АЗС, на самом деле это просто с вас в этот день состригут меньше, чем обычно, но подача будет, как будто вам доплатили", - иронизирует Леушкин.

Реального потребления топлива в Украине с 2022 года уменьшилось на 40%, уверен специалист. И добавляет, что при этом станций меньше не стало. Леушкин пишет:

"У нас на АЗС уже какая-то субкультура развивается. Поход на АЗС уже похож на посещение развлекательного заведения. Там и хлеб, и зрелища и прислуга в виде заправщиков. В небогатой стране АЗС круче чем в Европе.... Нонсенс. Но мы за это платим".

Чем больше АЗС и чем дольше не будет государственного регулирования, тем дороже украинцы будут платить за топливо на заправках, уверен эксперт.

Цены на АЗС - прогнозы

Ранее топливный эксперт Дмитрий Леушкин уже делал прогноз, насколько подорожает топливо на АЗС со следующего года, когда вырастет акциз на топливо. Так, например, литр газа должен вырасти в цене на одну гривню уже с февраля 2026 года.

В то же время Нацбанк прогнозирует, что рост цен на топливо до конца текущего года будет относительно низким. Но уже со следующего года темпы роста цен ускорятся прежде всего из-за повышения акцизов. Уже к концу 2026 года топливо подорожает на 8%, считает регулятор.

