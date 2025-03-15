Отмечается, что самым легким вариантом было бы возобновление транзита газа через Украину.

Владимир Путин, похоже, уверен, что поставки газа в Европу можно увеличить, если будет достигнута договоренность о прекращении войны в Украине при посредничестве США. ЕС все же не отказывается от своего плана по прекращению зависимости от российских энергоносителей.

Издание Bloomberg пишет, что хотя некоторые трейдеры предполагают, что российские поставки увеличатся, многие ожидают возвращения ограниченных объемов, если они вообще будут. Ни один из вариантов наращивания трубопроводных поставок не является простым. Самым легким вариантом было бы возобновление транзита газа через Украину, которые покрывали менее 5% общего спроса на газ в Европе.

Именно "дешевизна" может убедить некоторые страны Европы забыть о геополитических опасениях. Европейцы все еще платят за газ больше спустя три года после самого тяжелого энергетического кризиса за последние десятилетия, а в Германии некоторые промышленные предприятия надеются на возвращение российских поставок, поскольку высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с производителями за рубежом. Страны Восточной Европы, особенно Словакия, настаивают на возвращении российских поставок.

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Кроме того, в этом году после холодной зимы и снижения выработки энергии ветра быстрее исчерпались запасы газа в хранилищах. Европе предстоит сложный период пополнения запасов к следующей зиме, поэтому любое увеличение поставок принесет облегчение.

Путин оптимистично относительно того, что Европа будет покупать больше российского газа в основном из-за потепления отношений между США и РФ. Российские и европейские официальные лица говорят, что Вашингтон изучает возможности сотрудничества с российским гигантом "Газпром". Компания также заинтересована, чтобы США помогли возобновить строительство газопровода "Северный поток".

"Газпром" владеет контрольным пакетом акций "Северного потока" и является единственным владельцем "Северного потока 2". Что касается последнего газопровода, то его оператор в Швейцарии обанкротилась. Американский инвестор Стивен Линч был заинтересован в приобретении оператора, благодаря чему США получат долю в проекте.

Снятие санкций также может привести к увеличению экспорта российского сжиженного природного газа. У России есть свободные мощности, поскольку проект "Арктик СПГ 2", контролируемый ПАО "Новатэк", смог начать ограниченные поставки только в 2024 году, но остановился из-за санкций США и союзников.

Но не все так легко и просто, как может показаться. Во-первых, ЕС работает над планом постепенного отказа от импорта российских энергоносителей к 2027 году. Кроме того, за последние годы многие связи Европы с российскими поставщиками газа разрушились.

Существуют и инфраструктурные проблемы. Обе линии газопровода "Северный поток" повреждены в результате диверсии в 2022 году. Хотя вторая нитка осталась неповрежденной, система не прошла сертификацию. Кроме того, потребуется техническое обслуживание, ведь последние технические испытания проводились более трех лет назад.

Поставки по трубопроводу Ямал-Европа, проходящему через территорию Польши, могут быть возобновлены, но польское правительство должно одобрить это решение, что маловероятно.

Возвращение российского газа в Европу - последние новости

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов.

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

В расследовании изданий Correctiv и "Важные истории" отмечается, что компании из США собираются купить долю (54,17%) немецкой дочерней компании "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте. Также США заинтересованы в покупке доли "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) в Карлсруэ и Bayernoil (28,57%) в Вогбурге. Отмечается, что страны изучают возможности сотрудничества над глобальными проектами с "Газпромом".

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