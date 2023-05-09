Так, в 2019 году был введен в эксплуатацию первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей в российском городе Тула.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло крупную китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что причиной стало нежелание компании выходить с российского рынка и планы по дальнейшему расширению бизнеса в РФ.

"После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, зато Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из России и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн долл. США)", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 2023 год для Great Wall Россия является крупнейшим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на РФ пришлось около 30% доходов Great Wall за рубежом.

Так, в 2019 году был введен в эксплуатацию первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей в российском городе Тула.

Сейчас же в РФ действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.

Компании из списка международных спонсоров войны

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за его поддержки российской агрессии в Украине.

Также НАПК признало спонсором войны китайского технологического гиганта Xiaomi, который сейчас является лидером по продаже смартфонов на российском рынке.