Среди украинских военных китайские электрокары являются одними из самых популярных авто.

У офицеров израильской армии начали изымать служебные авто китайского производства. Об этом сообщает Israel News.

Решение приняли после того, как службы безопасности выяснили, что системы этих машин могут быть использованы для шпионажа за военными и получения секретных данных.

Дело в том, что некоторые китайские авто имеют системы с камерами, микрофонами, датчиками и технологиями связи, которые отправляют информацию на внешние серверы. Иногда это происходит без ведома водителя или автомобильного импортера.

Видео дня

"Проблема не только в камерах и микрофонах. Современный автомобиль - это компьютер на колесах с закрытой операционной системой и беспроводным подключением. Он способен собирать разведданные с объектов поблизости", - пояснил журналистам бывший высокопоставленный израильский офицер.

Изымать автомобили будут поэтапно. Сначала китайские авто изымут у офицеров, которые имеют доступ к секретной информации, а затем - у всех остальных. Этот процесс продлится до конца первого квартала 2026 года.

По оценкам израильских военных, изымут около 700 машин. Большинство из них - семиместные авто марки Chery, которые получили офицеры с большими семьями.

Специалисты считают, что израильский опыт может быть полезным для Украины, ведь среди украинских военных китайские электрокары одни из самых популярных.

Китайские автомобили в Украине - последние новости

В октябре лидером на украинском рынке новых легковых машин стал китайский BYD, тогда как Toyota и Volkswagen оказались лишь на втором и третьем местах, соответственно.

А еще ранее стало известно, что с января по сентябрь украинцы приобрели более 14 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Среди новых машин китайского происхождения наибольшим спросом пользовался BYD Song Plus, тогда как среди подержанных автомобилей из Китая лидером оказался Zeekr 001.

Вас также могут заинтересовать новости: