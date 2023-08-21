Теперь россияне не смогут через официальные центры сделать дубликат ключей и ремонт, который предполагает программирование.

Немецкие автомобильные компании BMW и Audi ограничили доступ к своему фирменному программному обеспечению для дилеров из Российской Федерации.

Как сообщает "Коммерсантъ", отключение от программного оборудования компании BMW уже подтвердил крупнейший российский дилерский центр баварской марки "БорисХоф". Это означает, что через российские официальные сервисные центры невозможно сделать дубликат ключей, а также есть и другие сложности.

Один из сотрудников отдела техобслуживания заявил, что пока неизвестно, смогут ли дилеры проводить компьютерную диагностику. В дилерском центре "Автодом" отметили, что доступ к онлайн-сервисам BMW все же осуществляется, но через "дополнительные резервные каналы".

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В то же время в одном из дилерских центров Audi на условиях анонимности раскрыли, что доступ к по этой компании для РФ ограничен уже два месяца. Из-за этого возникли проблемы с программированием дубликатов ключей и установкой деталей, где требуется программирование. Речь идет о блоках управления, коробках передач, парктрониках и др.

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Как ранее сообщал УНИАН, российский пропагандист Владимир Соловьев с истерикой отреагировал на решение немецкого концерна Mercedes-Benz отключить дилеров в РФ от своего программного обеспечения. При этом от добавил, что теперь управление этими автомобилями "потенциально опасно". При этом Mercedes-Benz покинул российский рынок еще в апреле. Позже полностью уйти с российского рынка и продать свои производственные предприятия в стране решила и южнокорейская Hyundai Motor.

Недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим чиновникам отказаться от автомобилей иностранного производства и запретил им пользоваться западными технологиями, включая устройства Apple, но эти требования не прижились.

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