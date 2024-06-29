В результате инцидента пострадавших нет.

Водитель калифорнийского электромобиля Tesla оказался посреди железнодорожного пути после того, как режим автопилота, скорее всего, принял ее за дорогу, пишет The Independent.

Такой инцидент произошел в Вудленде, к северо-западу от Саркаменто. Местные власти опубликовали фотографию Tesla, стоящей посреди пути, то есть прямо на пути к встречному поезду. Такая фотография получила сотни лайков, комментариев и распространений.

"Сегодня утром произошел инцидент, когда автопилот перепутал железнодорожные пути с дорогой, что представляло серьезную опасность", - говорится в заявлении полиции Вудленда, опубликованном в среду. Видео дня

На данный момент личность водителя остается неизвестной, однако на месте происшествия никто не пострадал. Пока полиция не проверила достоверность заявлений, которые предоставил водитель, расследование продолжается.

Кроме того, местные чиновники напомнили водителям быть "бдительными при использовании функции автопилота Tesla и добавили, что она "может выйти из строя".

В издании отметили, что такой инцидент уже является вторым за последние два месяца, когда Tesla едва не столкнулась с поездом, используя автопилот.

Tesla - последние новости

Как писал УНИАН, генеральный директор компании Tesla Илон Маск может уйти с должности, если ему не одобрят масштабный компенсационный пакет размером 56 млрд долларов.

Также сообщалось, что в апреле этого года прибыль Tesla упала более чем на 50%. Отмечается, что прибыль компании упала на 55%, до 1,1 млрд долл, по сравнению с первым кварталом 2023 года. Доход снизился на 9%, до 21,3 млрд долл.

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