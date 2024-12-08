Жителит столицы на официальных елочных базарах чаще всего покупают самый дешевые вариант праздничного дерева.

До Рождества и Нового года остается все меньше времени и многие уже задумываются о покупке праздничного дерева. В Киеве 5 декабря заработали официальные елочные ярмарки.

Корреспондент УНИАН выяснил, что на данный самое дешевое новогоднее дерево – наборная елка. Цены на такое "дерево" высотой около метра стартуют от 250 гривень.

При этом более высокую елку можно приобрести за 350 гривень.

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Кроме того, к продаже предлагают наборные сосны, но за них придется заплатить больше – около 700 гривень.

В то же время обычная сосна, высотой 165 см, также стоит 700 гривень.

За дерево, высотой около 2 метров, придется выложить примерно 1000 гривень.

Есть еще импортные деревья – бельгийские елки. Такое дерево, высотой примерно 3 метра, стоит 3 тысячи гривень.

Стоимость новогоднего дерева зависит от его высоты, симметричности, пышности и общего внешнего вида.

На "черном" рынке чаще всего продают наборные сосны, высотой около метра. В среднем их стоимость стартует от 350 гривень.

Что касается предпочтений жителей Киева, то на официальных базарах чаще всего покупают именно бюджетные праздничные деревья – наборные елки.

Новый год 2025 - главная елка Украины

Главную елку Украины начали устанавливать 2 декабря на Софийской площади в Киеве. Возле новогодней красавицы установили фотозону и несколько домиков для продажи сувенирной продукции. Массовых мероприятий, ярмарок или других развлечений на Софийской площади в этом году не будет.

6 декабря на главной елке Украины официально загжли праздничные огни. Дерево украсили 2 0000 игрушек и 2 километрами гирлянд. В этом году она искусственная и высотой 15 метров. Белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год. Посетить главную елку страны можно будет до 10 января.

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