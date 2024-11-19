Отмечается, что на овощи "очень сильно повлияла" засуха.

Цены на картофель в Украине стабилизировались. Овощ начал дешеветь благодаря импорту.

"Цены на картофель стабилизировались почти на 23–25 гривен благодаря импорту. Он усилил предложение на рынке, что позволяет стабилизировать цены, в частности на овощную культуру. В нашем случае случае мы можем говорить о картофеле", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Общественного радио".

По его словам, на овощи "очень сильно повлияли" засушливые дни.

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"Потери свеклы, моркови, капусты, картофеля были "очень значительными", иногда более 30%. Засуха не позволила этим культурам достичь, более того, они сгорели. На сбор лука пришелся пик осадков, поэтому из-за них не было возможности его собрать. Он портилась, поэтому "качественного предложения" сейчас мало, но это будет частично компенсироваться импортом", - объяснил эксперт.

Цены на картофель - последние новости

В октябре рынок овощей в Украине "штормило" из-за скачков стоимости. Цены на картофель побили рекорды десятилетия - в среднем он стоил примерно в три раза дороже, чем годом ранее.

8 ноября аналитики сообщили, что в Украине начали снижаться цены на картофель. Даже несмотря на это, стоимость овоща в Украине в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

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