В Украине традиционно дорожают яйца из-за снижения яйценоскости кур и подорожания кормов. Эксперты прогнозируют, что этот продукт и в дальнейшем будет расти в цене.

Как пишет РБК-Украина, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка детализировал, что сейчас 10 яиц стоит 73,5-77,5 грн, но продукция и в дальнейшем будет дорожать.

Аналитик пояснил, что цены на яйца зависят от себестоимости кормов, особенно кукурузы.

"Осенью традиционно дорожают яйца, поскольку снижается яйценоскость кур. Также на их стоимость влияет цена корма для птицы, в частности кукурузы", - говорит аналитик.

Гопка напомнил, что в прошлом году яйца резко подорожали на 40% в ноябре именно из-за повышения цен на корма.

По словам эксперта, нынешний рост происходит более плавно.

"В прошлом году были очень заметны резкие снижения и рост цен на яйца. В этом году они резко подешевели весной, но подорожание было постепенным и началось еще в августе. Мы еще окончательно не зафиксировали цену", - пояснил Гопка.

По прогнозам аналитика, в ноябре-декабре стоит ожидать роста цен, который продлится до стабилизации на зимнем уровне. Затем стоимость яиц будут определять урожай кормовых культур и ситуация на птицефабриках, в том числе и стабильность электроснабжения.

