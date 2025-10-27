В Украине дорожают лук, помидоры и огурцы.

В конце прошлой недели в Украине зафиксировали подорожание огурцов и помидоров, тогда как картофель и белокочанная капуста, наоборот, стоили дешевле, чем неделю назад. Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Цены на красные помидоры подскочили с 28-80 гривен за килограмм до 45-95 гривень. Огурец подорожал с 75-105 гривень за килограмм до 90-130. Стремительно выросли цены на зеленый лук - за неделю они взлетели со 100-195 гривень за килограмм до 195-205 гривень.

Растут в цене баклажаны. За неделю они подорожали с 40-50 гривень за килограмм до 60-68. До 45-55 гривень подорожала брокколи.

Цены на картофель в Украине за неделю снизились с 11-13 гривень до 10-12 гривень за килограмм. Белокочанная капуста подешевела до 9-11 гривень за килограмм, хотя неделей ранее она стоила 9-12 гривень.

Пекинская капуста подешевела до 20-30 гривень за килограмм, тогда как цены на перец "Белозерка" упали до 20-55 гривень.

Цены на морковь и свеклу за неделю изменились не существенно. Морковь в пятницу предлагали по цене 9-10 гривень за килограмм, тогда как свекла стоила 8-10 гривень. Цветную капусту продавали по цене в 33-37 гривень за килограмм, а чеснок стоил 60-120 гривень.

В фруктово-ягодном сегменте подорожали груши - с 30-85 гривень за килограмм до 45-110 гривень. Лимоны выросли в цене до 100-120 гривень, хотя раньше их отдавали по 80-120 гривень за килограмм.

Цены на яблоки остались стабильными - их, как и за неделю до того, продавали по цене 20-85 гривень за килограмм. Цены на сливы и персики также не изменились и составляли 20-45 и 50-80 гривень за килограмм, соответственно.

Арбузы подешевели до 8-15 гривень, хотя неделей ранее было 10-15 гривень за килограмм. Существенно снизились цены на дыни - они упали с 45-60 гривень за килограмм до 25-40 гривень. Апельсины за неделю подешевели до 60-75 гривень.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее в Государственной службе статистики сообщили, что цены на продукты в Украине выросли почти на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди прочего выросли в цене подсолнечное масло и куриное филе. Существенное удешевление коснулось только одного продукта - белокочанной капусты.

Специалисты прогнозируют, что с приходом холодов в Украине может существенно подорожать картофель. По их словам, отечественный картофель может догнать по цене импортный.

