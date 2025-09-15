Груши тем временем продолжают дешеветь уже вторую неделю подряд.

Молодая белокочанная капуста на "Столичном рынке" подорожала за выходные на 8 гривень. Сейчас ею торгуют по 19 гривень за килограмм. Об этом свидетельствуют данные веб-портала рынка.

При этом белокочанную капусту, которую собрали раньше, как и в пятницу, 12 сентября, отдают по 11 гривень за килограмм.

На 2 гривни подорожала и молодая кукуруза - сейчас ею торгуют по 9 гривень за штуку.

Прибавили в цене также цветная капуста - с 35 грн/кг до 40 грн/кг, морковь - с 10 грн/кг до 11 грн/кг и розовые помидоры - с 50 грн/кг до 55 грн/кг. А вот подешевели желтые помидоры - с 55 грн/кг до 50 грн/кг, одесские огурцы - с 25 грн/кг до 22 грн/кг и пекинская капуста - с 33 грн/кг до 30 грн/кг.

Сильно изменилась цена на острый красный перец. До выходных его продавали по 190 грн/кг. Сейчас он стоит 140 грн/кг.

Среди фруктов подешевели отечественные груши - с 35 грн/кг до 30 грн/кг. Еще в начале месяца их торговали почти вдвое дороже - по 55 грн/кг. Также подешевели арбузы, которые стоят 13 грн/кг вместо 15 грн/кг.

А вот сливы после некоторого удешевления до 20 грн/кг снова вернулись к цене 25 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине - прогнозы экспертов

Как предупреждает эксперт Тарас Баштанник, в Украине больше не будут продавать яблоки по низким ценам. Все больше этого фрукта идет на экспорт, что влияет на рост цены на внутреннем рынке.

А картофель можно закупить на зиму, пока цены на этот овощ не пошли вверх, советует экономист Олег Пендзин. Он считает, что выгодно покупать картофель можно будет примерно до середины октября.

